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АПЛ объявила претендентов на звание лучшего тренера месяца в лиге

25 мая 2021, 15:03

В Английской Премьер-Лиге объявили имена четырех тренеров, номинированных на звание лучшего наставника в лиге по итогам мая.

В списке претендентов: Юрген Клопп («Ливерпуль», 5 побед в 5 матчах), Марсело Бьелса («Лидс», 4 победы в 5 матчах), Микель Артета («Арсенал», 5 побед в 5 матчах), Дэвид Мойес («Вест Хэм», 3 победы и 1 ничья в 5 матчах).

Проголосовать за одного из номинантов можно на сайте АПЛ.

Ранее в АПЛ представили претендентов на звание игрока месяца.

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ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
25 мая в 15:26
Юрген вероятнее всего.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
25 мая в 15:15
Артете это не нужно, он выиграл приз "Доминатор года в АПЛ".

Никто так над "Брайтонами" и "Вест Бромвичами" не доминировал...

Правда, два сезона подряд дома мы проигрываем свободным агентам из "Олимпиакоса", но при нашем доминировании же, а это главное.
Ironigor
Ironigor
25 мая в 15:08, ред.
Дэвид Мойес и Вест Хэм, бесспорно для меня лично !!!
Заняли шестое место и выход в ЛЕ !!! Удачи Мойесу с Вест Хэмом в ЛЕ !!!
ДСА
ДСА
25 мая в 15:04
Тут есть из кого выбирать.
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