АПЛ объявила претендентов на звание лучшего тренера месяца в лиге

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25 мая 2021, 15:03

В Английской Премьер-Лиге объявили имена четырех тренеров, номинированных на звание лучшего наставника в лиге по итогам мая.

В списке претендентов: («Ливерпуль», 5 побед в 5 матчах), («Лидс», 4 победы в 5 матчах), («Арсенал», 5 побед в 5 матчах), («Вест Хэм», 3 победы и 1 ничья в 5 матчах).

Проголосовать за одного из номинантов можно на сайте АПЛ .