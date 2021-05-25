АПЛ объявила претендентов на звание лучшего тренера месяца в лиге

В Английской Премьер-Лиге объявили имена четырех тренеров, номинированных на звание лучшего наставника в лиге по итогам мая.
В списке претендентов: Юрген Клопп («Ливерпуль», 5 побед в 5 матчах), Марсело Бьелса («Лидс», 4 победы в 5 матчах), Микель Артета («Арсенал», 5 побед в 5 матчах), Дэвид Мойес («Вест Хэм», 3 победы и 1 ничья в 5 матчах).
Проголосовать за одного из номинантов можно на сайте АПЛ.
Ранее в АПЛ представили претендентов на звание игрока месяца.
Никто так над "Брайтонами" и "Вест Бромвичами" не доминировал...
Правда, два сезона подряд дома мы проигрываем свободным агентам из "Олимпиакоса", но при нашем доминировании же, а это главное.
Никто так над "Брайтонами" и "Вест Бромвичами" не доминировал...
Правда, два сезона подряд дома мы проигрываем свободным агентам из "Олимпиакоса", но при нашем доминировании же, а это главное.
Заняли шестое место и выход в ЛЕ !!! Удачи Мойесу с Вест Хэмом в ЛЕ !!!
Заняли шестое место и выход в ЛЕ !!! Удачи Мойесу с Вест Хэмом в ЛЕ !!!