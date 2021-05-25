Бэйл, Мане и Алиссон — в числе претендентов на звание игрока месяца в АПЛ

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25 мая 2021, 14:56

В Английской Премьер-Лиге объявили имена восьми футболистов, номинированных на звание лучшего игрока лиги по итогам мая.

В список претендентов вошли: из «Кристал Пэлас», из «Тоттенхэма», Алиссон и из «Ливерпуля», из «Арсенала», а также («Шеффилд Юнайтед»), Родриго («Лидс») и («Ньюкасл»).

Проголосовать за одного из номинантов можно на сайте АПЛ .

В прошлом месяце лучшим игроком был признан Джесси Лингард из «Вест Хэма».