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Бэйл, Мане и Алиссон — в числе претендентов на звание игрока месяца в АПЛ

25 мая 2021, 14:56

В Английской Премьер-Лиге объявили имена восьми футболистов, номинированных на звание лучшего игрока лиги по итогам мая.

В список претендентов вошли: Кристиан Бентеке из «Кристал Пэлас», Гарет Бэйл из «Тоттенхэма», Алиссон и Садио Мане из «Ливерпуля», Николя Пепе из «Арсенала», а также Аарон Рамсдейл («Шеффилд Юнайтед»), Родриго («Лидс») и Джозеф Уиллок («Ньюкасл»).

Проголосовать за одного из номинантов можно на сайте АПЛ.

В прошлом месяце лучшим игроком был признан Джесси Лингард из «Вест Хэма».

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Все комментарии
Rizo1
Rizo1
25 мая в 16:51
Алисон!!
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
25 мая в 15:28
Все были хороши, но Алиссон "таранный форвард" Беккер своим невероятным голом всех затмил)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
25 мая в 15:27
Почему бы не Бентеке.
Ironigor
Ironigor
25 мая в 15:02
Гарет Бейл !!!
hаrut
hаrut
25 мая в 15:01
Достойные кандидаты на звание
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