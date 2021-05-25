Бэйл, Мане и Алиссон — в числе претендентов на звание игрока месяца в АПЛ

В Английской Премьер-Лиге объявили имена восьми футболистов, номинированных на звание лучшего игрока лиги по итогам мая.
В список претендентов вошли: Кристиан Бентеке из «Кристал Пэлас», Гарет Бэйл из «Тоттенхэма», Алиссон и Садио Мане из «Ливерпуля», Николя Пепе из «Арсенала», а также Аарон Рамсдейл («Шеффилд Юнайтед»), Родриго («Лидс») и Джозеф Уиллок («Ньюкасл»).
Проголосовать за одного из номинантов можно на сайте АПЛ.
В прошлом месяце лучшим игроком был признан Джесси Лингард из «Вест Хэма».