ФНЛ раздал награды по итогам минувшего сезона

Форвард «Крыльев Советов» был признан лучшим футболистом прошедшего сезона первенства.

Лучшим полузащитником сезона стал Антон Зиньковский («Крылья Советов», 37 матчей, 10 голов и 8 голевых передач), лучшим защитником — Кирилл Гоцук («Нижний Новгород», 40 матчей и 9 попаданий в сборную тура). Лучшим голкипером был признан вратарь «Алании» Ростислава Солдатенко (40 матчей, из которых 17 «сухих»).

Лучший молодой футболист — полузащитник «Краснодара-2» Эдуард Сперцян (32 матча, 16 голов и 4 голевых передачи), лучший легионер — нападающий «Оренбурга» Джоэль Фамейе (32 матча, 12 голов и 4 голевых передачи).

Главным открытием сезона стал форвард «Волгаря» и «Оренбурга» Дмитрий Воробьев (39 матчей, 24 гола и 4 голевых передачи).