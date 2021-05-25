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ФНЛ раздал награды по итогам минувшего сезона

25 мая 2021, 17:52

Форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев был признан лучшим футболистом прошедшего сезона первенства.

Лучшим полузащитником сезона стал Антон Зиньковский («Крылья Советов», 37 матчей, 10 голов и 8 голевых передач), лучшим защитником — Кирилл Гоцук («Нижний Новгород», 40 матчей и 9 попаданий в сборную тура). Лучшим голкипером был признан вратарь «Алании» Ростислава Солдатенко (40 матчей, из которых 17 «сухих»).

Лучший молодой футболист — полузащитник «Краснодара-2» Эдуард Сперцян (32 матча, 16 голов и 4 голевых передачи), лучший легионер — нападающий «Оренбурга» Джоэль Фамейе (32 матча, 12 голов и 4 голевых передачи).

Главным открытием сезона стал форвард «Волгаря» и «Оренбурга» Дмитрий Воробьев (39 матчей, 24 гола и 4 голевых передачи).

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nikoladolgov
nikoladolgov
25 мая в 20:46
Налетай - торопись , покупай живопись !
Федор Паршунин
Федор Паршунин
25 мая в 19:46
Насчет Сергеева не сомневался.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 мая в 18:32
Посмотрим как Зиньковский проявит себя в рпл!
Ironigor
Ironigor
25 мая в 18:08
Вообще бесспорно что Иван Сергеев стал лучшим футболистом и лучшим снайпером не только сезона ,но и забил рекордное количество мячей 39 . И побил рекорд Федькова который забил играя за Терек 38 мячей. Хочется конечно же отметить и полузащитника Зиньковского , очень грамотный игрок, который и сам забивает красивые мячи показывая классный дриблинг , ну и передачи которые становились голевыми . Ну и не обойдётся без похвалы и гордости , что лучшим голкипером стал Ростик играющий за мой любимый клуб Аланию !!! Игра которого восхищает. И об этом кстати говорил в своём фильме Нобель Арустамян , который снял фильм про возрождении клуба Алании. Вообщем всем желаю не останавливаться на достигнутом , а продолжать показывать свои класс и повышать своё мастерство. Удачи всем в следующем сезоне и Успехов !!! Всем Добра !!!
ЮЗИК
ЮЗИК
25 мая в 18:00
Крылья однодневками не будут
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