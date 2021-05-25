Холанд признан лучшим игроком сезона в Бундеслиге

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25 мая 2021, 16:45

Нападающий дортмундской «Боруссии» признан лучшим игроком Бундеслиги в минувшем сезоне.

В 28 матчах чемпионата Германии 20-летний норвежский форвард забил 27 мячей и сделал 8 результативных передач. «Боруссия» заняла 3-е место по итогам сезона и сыграет в Лиге чемпионов.Публикация от Borussia Dortmund (@bvb09)

Всего Холанд забил 41 гол в 41 матче за «Боруссию» в этом сезоне.