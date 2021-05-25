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Холанд признан лучшим игроком сезона в Бундеслиге

25 мая 2021, 16:45

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд признан лучшим игроком Бундеслиги в минувшем сезоне.

В 28 матчах чемпионата Германии 20-летний норвежский форвард забил 27 мячей и сделал 8 результативных передач. «Боруссия» заняла 3-е место по итогам сезона и сыграет в Лиге чемпионов.Публикация от Borussia Dortmund (@bvb09)

Всего Холанд забил 41 гол в 41 матче за «Боруссию» в этом сезоне.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 10:48
поляк, как минимум, не хуже !
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Палыч82 (раскрыть)
25 мая в 22:40, ред.
ЗМ мяч за ним еще с прошлого года тащится. Думаю , в этом Роберт его возьмет .
Палыч82
Палыч82 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
25 мая в 22:33
Оставим? А если с ЗМ Леву прокатят, в Бундеслиге то он тоже по заслугам прайм
goalaktika
goalaktika
25 мая в 21:20
Думал , Лёва заберёт все награды в этом сезоне. Но, не тут-то было
mphuZ
mphuZ
25 мая в 21:12
Эта награда ему нужнее, чем Левандовски.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
25 мая в 21:07
Сомнению не подлежит.
Шуnя771
Шуnя771
25 мая в 20:03
Месси чешет "репу"... Роналду удивлен и лишь одному Ибрагимовичу всё как всегда пофиг!
ceret
ceret
25 мая в 19:44
Левандовски кинули немцы
старина
старина
25 мая в 19:42
Эрлинг,оставайся в Боруссии.ПАБРАТСКИ
Legend 6
Legend 6
25 мая в 19:20
Холланд, такой же школьник как и Мбаппе. Левандовски настоящий ТОП. Игрок стабильно и уверенно тащит Баварию.
Roger Young
Roger Young
25 мая в 18:43
Абсолютно заслуженно
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
25 мая в 18:20
Не хочешь ли ты сказать, что юные поросята Маслов, Игнатов, Гулиев, Умяров, Бакаев "чета" Холанду.?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
25 мая в 18:17
У нас много недоразумений. одно из них это , безусловно КутЯпов ЗМС. ПАРАДОКС.
КЭТиК
КЭТиК
25 мая в 18:08
Кто забивает, тот и лучший.
Дима Логинов
Дима Логинов
25 мая в 18:06
Beka_byaka
Beka_byaka
25 мая в 18:03
Пошла полная расскрутка молодого таланта. Он феномен однозначно. Но уважать начну после 5-6 сезонов стабильной безупречной карьеры. Если закатиться не успев зажечся, то в плюсе будет только Райола. Так как ему не выгодно чтобы одна звезда горела долго, ему выгодно чтобы каждый год появлялись звёзды, и через сезон два погасали. От этого будет страдать футбол. Так как деньги не дают игрокам полноценное развитие и раскрытия всех своих талантов. Яркий пример ПСЖ с Мбаппе. Еслибы последний выбрал карьеру, футбол, и всенародное признание, то перещелбы в Реал. Но, он опять выбирает деньги тотальную деградацию в менее слабом чемпионате, во вред саморазвития и достижения больших высот. В итоге страдают зрители.

По этому думаю Грандам надо обратить внимание на футболистов из не топ 5. Набрать себе по несколько молодых дешёвых но боевых голодных к победам талантов. Их много. Заиграет зажгут новую звезду, не заиграет и потеря не велика. Другого выхода из кризиса не вижу.
Leha-ha50
Leha-ha50
25 мая в 17:28, ред.
Холанд - это феномен, тут спорить нет смысла. Но ведь были матчи где парень просто растворялся, был совсем незаметен, чего не скажешь о Роберте. Он ниже определенного уровня не опускался и Золотая бутса все же ему досталась, причем победил он с солидным отрывом. Похоже идет раскрутка новой мировой звезды. В любом случае и Холанд, и Левандовски - классные нападающие. Мнения конечно же разделились.
Где мы их увидим в следующем сезоне - это скоро выяснится.
Всем здоровья.
stanichnik
stanichnik
25 мая в 17:22, ред.
Кто-то может скажет, а как же лучший бомбардир чемпионата Левандовски, и наверное тоже будет прав. Но давайте оставим Роберта для номинации на "Золотой мяч", потому как "Золотую бутсу" он уже получил, а лучший ИГРОК пусть будет Холанд. Ударение сделал на игрок не случайно, ведь это может быть, как нападающий, так и вратарь, и защитник, и полузащитник. Холанд вошёл в тройку лучших бомбардиров Бундес Лиги в этом сезоне. Третья часть всех забитых мячей Боруссии заслуга Эрлинга в среднем мяч за игру. Вратари всех трёх команд, которые на ряду с дортмундцами завоевали право участвовать осенью в ЛЧ пострадали от действий норвежца при чём, что примечательно во всех гостевых матчах он делал это дважды. Удачи парню и на следующий год.
Romeo 777
Romeo 777
25 мая в 17:20
Однозначно Левандовски!
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
25 мая в 17:19
А почему не Лева ?
makkie
makkie ответ Leha-ha50 (раскрыть)
25 мая в 17:19
И им тоже, кроме Кутепова)
Кутепов - ЗМС, его это не касается )))
particular
particular
25 мая в 17:17, ред.
Видимо, сочли непозволительным, что бы поляк затмил раскручиваемый бренд Холланда...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ makkie (раскрыть)
25 мая в 17:12
Юные вундеркинды, не чета всяким Игнатьевым и Чаловым.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
....Бакаевым и Гулиевым, Кутеповым и Масловым.
Обезжиренный
Обезжиренный
25 мая в 17:12
Обидно наверное после сложного сезона получить кусок перекрученной рельсы с гравировкой
simon_3d
simon_3d
25 мая в 17:06
Левандовски, побивший рекорд Герда Мюллера и получивший золотую бутсу: "ну да, ну да, пошел я 95"
makkie
makkie
25 мая в 17:01, ред.
Одно удовольствие смотреть на игру Холланда.

Приехал из Зальцбурга и сходу навёл шороху в Бундеслиге. А заодно и в ЛЧ, пощипав перья у почти лысого Зенита в группе ))) И ведь явно будет расти дальше.

Интересно, кто в итоге станет лучше: Мбаппе или Холланд?
Юные вундеркинды, не чета всяким Игнатьевым и Чаловым.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 мая в 17:00
И зачем ему куда-то уходить?
Конфедерат
Конфедерат
25 мая в 16:59
В Баварию хоть не переходи. Будь человеком.
Lewa2708
Lewa2708
25 мая в 16:59
Заслужил, конечно, но кое-кто смог побить рекорд почти 50-летней давности, ну и подумаешь
sihafazatron
sihafazatron ответ ЮЗИК (раскрыть)
25 мая в 16:58
не сказал бы, что все прям так очевидно, ведь есть и Левандовски
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