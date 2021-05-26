У Дзюбы, Нобоа и Соболева получилось. Гранды РПЛ снова ищут усиление внутри лиги

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сегодня, 12:52

Лето напомнит о популярной трансферной практике.

В РПЛ легче ошибиться, подписав чемпиона мира Шюррле, чем завербовав парня из Барнаула — Соболева. Грамотные иностранцы тоже присутствуют во внутреннем трансферном меню. Азмуна обкатали в «Ростове» и «Рубине», а теперь футболиста «Зенита» назвали игроком сезона в РПЛ его коллеги.

Нобоа списали в «Зените» в силу возраста – стал героем чемпионата в «Сочи». Дзюба пришел свободным агентом из «Спартака». Кварацхелию «Локомотив» отдал «Рубину», а сейчас Хвича собирается в топ-5. Примеров много, поэтому понятно, почему летом будем говорить о внутренних трансферах. Назовем тех, кто уже под прицелом.

Матиас Норманн («Ростов»)

Норвежец интересен «Зениту» и «Краснодару» — слова агента игрока. Матиаса также вели скауты «Спартака». Крал хочет в АПЛ , чтобы сохранить баланс кучерявых блондинов после ухода Давида Луиса из «Арсенала». Норманн – добротный универсальный хавбек, пригодился бы в центре поля многим командам, начиная с ЦСКА . Но «Ростов» выставит ценник. «Зениту» мешает лимит, а вот «Краснодар» строит команду под Ганчаренко – прощаются с иностранцами. Не исключаем переезд Матиаса чуть южнее, если не в «Спартак».

Денис Макаров («Рубин»)

Дениса вели в ЦСКА и почти подписали контракт. Не срослось, поэтому «Рубин» заполучил одного из самых ярких вингеров сезона. Действует красиво и результативно, поэтому за ним придут. Например, если Руй Витория перестроит «Спартак», Бакаева отпустят, Промес заиграет на позиции плеймейкера, то Макаров может оказаться в Москве. Хотя это далеко не единственный клуб РПЛ , где смекалистый Денис может пригодиться.

Максим Осипенко («Ростов»)

Если переход Евгеньева в «Зенит» вряд ли случится этим летом, то Максим – явный кандидат. Во-первых, ему уже 27 лет, нельзя ждать. Во-вторых, «Ростов» может заработать, ведь взяли за 250 тысяч, а отдать могут за 2.5 млн евро, если не дороже. Семак может добавить к Чистякову еще и Осипенко. Но фактурный Максим пригодится и «Краснодару», и «Локомотиву», ведь Чорлука ушел, а нарваться на нового Райковича не хотят.

Матвей Сафонов («Краснодар»)

Готов ли будущий молодой отец к переезду в топ-5? Ответить могут выступления на Евро, если Матвей появится на поле. А дальше вступят посредники. Сафонов в «Локомотиве» или «Зените» через пару лет никого не удивит. «Краснодару» лучше играть так, чтобы Матвей захотел остаться на годы, но если сам будет впечатлять сильнее, чем результаты команды, – в Санкт-Петербурге дважды думать не станут.

Иван Обляков ( ЦСКА )

Играет Иван с переменным успехом, но виноваты в этом, в том числе, обстоятельства. Обляков ведь не разрушитель, а скорее созидатель, но его таскают с позиции на позицию. Всегда сложно справляться с давлением, когда тебе лишь 22. Возможно, устав от нестабильности в ЦСКА , Иван решится на переход в тот же «Краснодар», там его ждет знакомый Ганчаренко. Увидим, а в случае прорыва Иван будет в не чужом ему «Зените», это очевидно.

Илья Самошников («Рубин»)

Появление 23-летнего левого защитника в расширенной заявке Черчесова – доказательство, что Илья отлично поработал со Слуцким. Теперь, если Семаку нужен Дуглас Сантос в центре, Жирков завершит карьеру, а Круговой не покажет себя – «Зенит» пригласит Самошникова. Хотя вспомните, сколько лет Рыбусу, «Локомотив» будет искать левого латераля. Айртон может сорваться в топ-5, ЦСКА подыскивает левого бека. Илья будет нарасхват.

Даниил Фомин («Динамо»)

Лимит, лимит и еще раз лимит заставляет клубы, вроде «Зенита», постоянно искать усиление среди россиян. Воспитанник «Краснодара» не заиграл в родном клубе, но вырос до уровня «Динамо». Даниил в заявке сборной России, Черчесов к нему относится с тренерской симпатией, как и Шварц. Перспективный футболист, всего 24 года, поэтому интерес с севера ему обеспечен.

Антон Миранчук («Локомотив»)

В идеале «Локомотив», которому отчаянно нужно до конца года раздобыть примерно два миллиарда рублей, хотел бы отправить Антона вслед за братом, в топ-5. Но не самый удачный сезон, смазанный травмой и потерей стабильного места в основе «Локомотива», сказывается на трансферных раскладах. Стоимость точно не выросла, но если в «Зените» не потеряли интерес к Антону – могут взять, ведь Дриусси уходит, нужны люди в атаку.

Илья Лантратов («Химки»)

Лучший футболист мая в РПЛ . Отсутствие результативных ошибок, достойный процент сэйвов, большое количество грамотных действий в мелочах сделали Илью самым стабильным голкипером сезона. В сборную не попал, поскольку у Черчесова свои вкусы – он бы с радостью вернул Акинфеева, но упоминание ветерана важно. ЦСКА нужно думать о будущем, а Лантратову всего 25. Кроме «армейцев», к Илье прицениваются «Зенит» и «Локомотив». Там ведь свои ветераны.

Дмитрий Баринов («Локомотив»)

Тяжелая травма выбила Дмитрия из колеи, но Баринов в заявке сборной России, как и Мухин с Жемалетдиновым. Коллеги могут покинуть «Локомотив» свободными агентами – ЦСКА и «Зенит» призадумались, а вот за Дмитрия «железнодорожники» хотели бы выручить кругленькую сумму. Игрок многогранный, молодой и талантливый. Проблема только в сумме и амбициях игрока. Конечно же, при сильной игре Баринов выберет «Зенит» — там путевки в ЛЧ .

Юрий Дюпин («Рубин»)

Закольцуем сюжет, ведь Дюпин пошел на повышение через трансферы внутри РПЛ . Юрий объяснил свои слова о лучшем вратарем России – говорит, шутил. Поверим, ведь лет пять назад о Дюпине почти никто не знал, а теперь он через прессу напрашивается в «Зенит», и уже в составе сборной России готовится к Евро-2020. Юрий должен благодарить Слуцкого. Не будь игроку 33 года, уже позировал бы с футболкой «Зенита» или «Локомотива».