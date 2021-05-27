ЦСКА показал фотографию Зайнутдинова после операции

Пресс-служба ЦСКА рассказала о восстановлении хавбека Бактиёра Зайнутдинова.
Это Баха после процедуры. Сейчас полузащитник уже дома (в Казахстане), где будет проходить восстановление.
Баха, здоровья! Возвращайся поскорее!
Пресс-служба ЦСКА рассказала о восстановлении хавбека Бактиёра Зайнутдинова.
Это Баха после процедуры. Сейчас полузащитник уже дома (в Казахстане), где будет проходить восстановление.
Баха, здоровья! Возвращайся поскорее!
Так что паренёк подлечится со всем удовольствием. Да и пусть, всё равно межсезонье. Успеет форму набрать, тем более, у коней несложный график будет, без ЕК. Раз в неделю, на расслабоне...
Так что паренёк подлечится со всем удовольствием. Да и пусть, всё равно межсезонье. Успеет форму набрать, тем более, у коней несложный график будет, без ЕК. Раз в неделю, на расслабоне...