ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниРоссия. Премьер-Лига 2020/2021

ЦСКА показал фотографию Зайнутдинова после операции

вчера, 10:29

Пресс-служба ЦСКА рассказала о восстановлении хавбека Бактиёра Зайнутдинова.

Это Баха после процедуры. Сейчас полузащитник уже дома (в Казахстане), где будет проходить восстановление.

Баха, здоровья! Возвращайся поскорее!

Все новости
Отец Захаряна подтвердил, что Арсен пропустит Евро-2020
26 мая Комментарии2
СлухиЗахарян не сможет поехать на Евро-2020
25 мая Комментарии28
Зайнутдинов перенесёт операцию в Германии
25 мая Комментарии6
Фетисов выписан из больницы
24 мая Комментарии2
В сборной России рассказали о состоянии Фернандеса
22 мая Комментарии7
ОфициальноЗахарян пропустит начало сбора команды России в Австрии из-за ангины
22 мая Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 12:10
Баха, здоровья! Ты нужен команде.
Мысыктар
Мысыктар
вчера в 11:02
ошибка, чекайте.
beefs
beefs
вчера в 10:54
скорейшего выздоровления и снова в бой...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:45
Если не ошибаюсь, оттопыренный мизинец в союзные времена намекал на выпивку ;)
Так что паренёк подлечится со всем удовольствием. Да и пусть, всё равно межсезонье. Успеет форму набрать, тем более, у коней несложный график будет, без ЕК. Раз в неделю, на расслабоне...
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:33
Здоровья парню!
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:30
Скорейшего выздоровления !!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100