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Отец Захаряна подтвердил, что Арсен пропустит Евро-2020

26 мая 2021, 14:21

Отец полузащитника «Динамо» и кандидата в сборную России Арсена Захаряна рассказал о состоянии здоровья сына.

Ранее появилась информация, что 18-летний футболист не сможет поехать на Евро-2020.

Арсен сейчас нормально себя чувствует. Он в течение недели полностью выздоровеет. Мы все его поддержали, мы рядом с ним. У него все впереди.

Сильно ли он расстроился из-за Евро? Конечно, он расстроился. Он готовился, оказался в первый раз в сборной. Любой бы футболист на его месте расстроился бы. Но ничего страшного, самое главное здоровье, а дальше посмотрим. Еще все впереди, ему сегодня только 18 исполнилось. Сейчас он в Москве, но на днях приедет домой в Самару, и мы все вместе соберемся.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 мая в 14:45
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ДСА
ДСА
26 мая в 14:26
А на Мир-2022 можно и не отобраться.
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