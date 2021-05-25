ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниЕвро-2020

Захарян не сможет поехать на Евро-2020

25 мая 2021, 21:28

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян не сможет помочь сборной России на Евро-2020.

Причина — 17-летний игрок всё еще не переболел бактериальной ангиной. В минувшем сезоне РПЛ хавбек провел 13 матчей и забил 3 гола.

Все новости
ЦСКА показал фотографию Зайнутдинова после операции
Вчера, 10:29 ФотоКомментарии6
Отец Захаряна подтвердил, что Арсен пропустит Евро-2020
26 мая Комментарии2
Зайнутдинов перенесёт операцию в Германии
25 мая Комментарии6
Фетисов выписан из больницы
24 мая Комментарии2
В сборной России рассказали о состоянии Фернандеса
22 мая Комментарии7
ОфициальноЗахарян пропустит начало сбора команды России в Австрии из-за ангины
22 мая Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
vinjard
vinjard
26 мая в 16:51
Пусти за Армению играет, ещё Тинкинизян тоже. Для них будет усиление сборной.
Ravshan878
Ravshan878
26 мая в 12:21
От судьбы не куда не денешься.☝️.
LOpp
LOpp
26 мая в 10:16
до Евро еще 20 дней. Ангину нельзя вылечить за такой срок?
safari-05
safari-05
26 мая в 08:30
Жаль конечно парня, мог хорошо засветиться
Брулин
Брулин
26 мая в 08:25
Это логично. Зачем ехать, если всё равно придётся просидеть весь чемпионат на лавке.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
26 мая в 07:48
Захарян не сможет поехать на Евро-2020
Потому что уже 2021-й год....
Знатог
Знатог
26 мая в 07:16
Оч. хор. кроме армяшки некого брать?
mat73
mat73
26 мая в 07:02
Жаль, очень жаль, хоть чтото освежили бы в сборной!
Звонкий пони
Звонкий пони
26 мая в 05:26
Смешная причина,если честно. Вряд-ли дело в этом. Думаю,усатый просто решил его не брать,но так как в его сторону много негатива,они решили преподнести это вот так.
Andrvishnyak
Andrvishnyak
26 мая в 02:29, ред.
Папа не решил ещё за какую сборную играть, вот и вся болячка, а болячка в звездочке
gentlewolf
gentlewolf
25 мая в 23:37
Пацан еще, наверняка мороженого переел:)
Ну ничего, жаль конечно но у него все еще впереди!
Может в 17 и рано еще, не выпустят - обидно будет, а выпустят - и сломать могут бандерлоги какие.
ARMENIAN
ARMENIAN
25 мая в 23:28
Здоровья! Армения всё ещё ждёт тебя!
nikoladolgov
nikoladolgov
25 мая в 23:12
А где связь между ангиной и ЧЕ ?
batman555
batman555
25 мая в 22:59
Как говорил Трамп: "Супер-пупер Ангина" )))
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
25 мая в 22:27
Он еще сможет поиграть не на одном евро.
Grabovsky
Grabovsky
25 мая в 22:22
Печально. Было бы интересно.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
25 мая в 22:17
Совсем не кстати заболел парень, очень жаль.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
25 мая в 22:11
Очень жаль парня.. Удачи ему и не болеть
Александр Апалько
Александр Апалько
25 мая в 22:06
Жалко... Мог бы зажечь, если бы Черчесов дал возможность.
Vik_ont25
Vik_ont25 ответ Caniggia (раскрыть)
25 мая в 22:05
Ну в 17 лет он бы по-любому не дебютировал. Парню завтра 18 исполняется...
старина
старина
25 мая в 22:03
Его вызов аванс на будущее.Со временем поможет еще,тем более есть куда расти.Здоровья парню
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
25 мая в 22:01
У нас в молодежке 5_6 самородков появилось, надо очень правильно их развивать дальше. Определенно есть будущее у сборной при правильном подходе.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 мая в 21:55
Неужто до евро не поправиться...
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER ответ Ironigor (раскрыть)
25 мая в 21:55
Главное, чтобы не та, после которой многие игроки так и не выходят на свой уровень, но он молод. Здоровья парню!
Caniggia
Caniggia
25 мая в 21:51, ред.
Очень жаль! Это, возможно, был бы рекорд. Парень в 18 лет мог дебютировать на большом турнире. Не знаю какой рекорд у молодых дебютантов на Евро, но на ЧМ, если не ошибаюсь, рекорд дебютной молодости всё ещё относится к 1982-му году и мундиалю в Испании, где Норман Уайтсайд сыграл за Северную Ирландию в 17 лет.
Leha-ha50
Leha-ha50
25 мая в 21:40, ред.
С одной стороны правильно. Ангина - это бывает очень серьезно, можно и осложнение получить. Да и вряд ли наш главный дал бы парню шанс, там наверняка уже все расписано.
Парню здоровья, он молод , и если не захандрит , то будут у него еще и Евро, и ЧМ. И все же жаль парнишку, вызов в сборную он заслужил своей игрой.
Всем здоровья.
shlomo
shlomo
25 мая в 21:32
Хренатень какая то
Ironigor
Ironigor
25 мая в 21:31, ред.
Плохая новость, а это что за супер ангина такая ??!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100