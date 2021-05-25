Захарян не сможет поехать на Евро-2020

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян не сможет помочь сборной России на Евро-2020.
Причина — 17-летний игрок всё еще не переболел бактериальной ангиной. В минувшем сезоне РПЛ хавбек провел 13 матчей и забил 3 гола.
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян не сможет помочь сборной России на Евро-2020.
Причина — 17-летний игрок всё еще не переболел бактериальной ангиной. В минувшем сезоне РПЛ хавбек провел 13 матчей и забил 3 гола.
Потому что уже 2021-й год....
Потому что уже 2021-й год....
Ну ничего, жаль конечно но у него все еще впереди!
Может в 17 и рано еще, не выпустят - обидно будет, а выпустят - и сломать могут бандерлоги какие.
Ну ничего, жаль конечно но у него все еще впереди!
Может в 17 и рано еще, не выпустят - обидно будет, а выпустят - и сломать могут бандерлоги какие.
Парню здоровья, он молод , и если не захандрит , то будут у него еще и Евро, и ЧМ. И все же жаль парнишку, вызов в сборную он заслужил своей игрой.
Всем здоровья.
Парню здоровья, он молод , и если не захандрит , то будут у него еще и Евро, и ЧМ. И все же жаль парнишку, вызов в сборную он заслужил своей игрой.
Всем здоровья.