Джака может стать первым трансфером Моуриньо в «Роме»

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вчера, 20:40

Полузащитник «Арсенала» может продолжить карьеру в «Роме».

Как сообщается, римский клуб уже вступил в переговоры с «канонирами» относительно трансфера хавбека. «Арсенал» хочет выручить с продажи своего игрока около 21,5 млн фунтов стерлингов, однако «Рома» предлагает только 10 млн фунтов стерлингов (плюс бонусы).

Отмечается, что в подписании Джаки лично заинтересован новый главный тренер «Ромы» , который является большим поклонником таланта швейцарца. Два года назад Жозе заявлял, что Джака является настоящим лидером и ключевой фигурой в полузащите «Арсенала».

Ранее интерес к хавбеку проявлял «Ренн».