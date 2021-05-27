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Джака может стать первым трансфером Моуриньо в «Роме»

вчера, 20:40

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака может продолжить карьеру в «Роме».

Как сообщается, римский клуб уже вступил в переговоры с «канонирами» относительно трансфера хавбека. «Арсенал» хочет выручить с продажи своего игрока около 21,5 млн фунтов стерлингов, однако «Рома» предлагает только 10 млн фунтов стерлингов (плюс бонусы).

Отмечается, что в подписании Джаки лично заинтересован новый главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо, который является большим поклонником таланта швейцарца. Два года назад Жозе заявлял, что Джака является настоящим лидером и ключевой фигурой в полузащите «Арсенала».

Ранее интерес к хавбеку проявлял «Ренн».

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:12
Жозик знает толк в своём деле.
Triem
Triem
сегодня в 00:40
Для Джаки 10 мулей действительно золотая цена
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:33
Сейчас переводчик наберет хлама в Рому и развалит ее окончательно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:44
Это и неплохо...
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 20:44
Суперновость, отдавайте его за десятку! WTF?
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