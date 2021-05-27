ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиГермания. Бундеслига 2020/2021

«Боруссия» Дортмунд близка к подписанию голкипера «Штутгарта»

вчера, 18:27

Вратарь «Штутгарта» Грегор Кобель в ближайшее время может стать игроком дортмундской «Боруссии».

Как сообщается, голкипер согласовал условия контракта со «шмелями». Соглашение будет подписано до лета 2026 года. Кобель должен стать новым основным вратарём «Боруссии». Дортмундский клуб согласовывает последние детали сделки со «Штутгартом».

В завершившемся сезоне Кобель провёл 33 матча в Бундеслиге, пропустив 55 голов и отыграв на ноль в пяти встречах. Ранее «Боруссия» проявляла интерес к нападающего «Челси» Каллуму Хадсону-Одои.

Все новости
Слухи«Манчестер Юнайтед» хочет обменять Де Хеа на Облака
Сегодня, 04:54 Комментарии5
СлухиПСЖ и «Атлетико» сразятся за подписание Фабиана Руиса
Сегодня, 00:42 Комментарии3
СлухиКамавинга сообщил руководству «Ренна», что не будет продлевать контракт
Вчера, 23:38 Комментарии2
СлухиИкарди принял решение покинуть ПСЖ
Вчера, 23:19 Комментарии4
Жуниньо: «Депай — не Месси или Роналду, чтобы клуб вращался вокруг него»
Вчера, 22:45 Комментарии4
СлухиЛукаку может вернуться в «Челси». Абрамович лично заинтересован в трансфере
Вчера, 22:29 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
3_DEIVID
3_DEIVID
вчера в 19:03
Странно, что Зенит не заинтересован им нужен жёсткий кобель для Дзюбы.
hаrut
hаrut
вчера в 18:36
Нужно договариваться...молодой на будущее
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100