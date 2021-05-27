«Боруссия» Дортмунд близка к подписанию голкипера «Штутгарта»

1622129262

вчера, 18:27

Вратарь «Штутгарта» в ближайшее время может стать игроком дортмундской «Боруссии».

Как сообщается, голкипер согласовал условия контракта со «шмелями». Соглашение будет подписано до лета 2026 года. Кобель должен стать новым основным вратарём «Боруссии». Дортмундский клуб согласовывает последние детали сделки со «Штутгартом».

В завершившемся сезоне Кобель провёл 33 матча в Бундеслиге, пропустив 55 голов и отыграв на ноль в пяти встречах. Ранее «Боруссия» проявляла интерес к нападающего «Челси» Каллуму Хадсону-Одои.