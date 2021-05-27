ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2020/2021

Камавинга сообщил руководству «Ренна», что не будет продлевать контракт

вчера, 23:38

Полузащитник Эдуардо Камавинга планирует уйти из «Ренна».

Как сообщается, футболист уведомил руководство клуба, что не будет подписывать новый контракт. Текущее соглашение игрока истекает летом 2022 года. Теперь «Ренну» предстоит решить, будет ли продан Камавинга в это трансферное окно или уйдёт бесплатно через год.

Главным претендентом на полузащитника является ПСЖ, а сам Камавинга склоняется к переходу в парижский клуб. В услугах футболиста также был заинтересован «Реал», однако «сливочные» отказались от подписания игрока из-за высокой трансферной стоимости.

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Все комментарии
Loko best
Loko best
сегодня в 00:28
Камавинга страшно сдал в этом сезоне,в таком состоянии,он совсем не нужен Реалу,а будет ли он прогрессировать бабка на двое сказала
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:13
Надо продавать конечно чтобы хоть что то заработать.
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