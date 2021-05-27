Камавинга сообщил руководству «Ренна», что не будет продлевать контракт

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вчера, 23:38

Полузащитник планирует уйти из «Ренна».

Как сообщается, футболист уведомил руководство клуба, что не будет подписывать новый контракт. Текущее соглашение игрока истекает летом 2022 года. Теперь «Ренну» предстоит решить, будет ли продан Камавинга в это трансферное окно или уйдёт бесплатно через год.