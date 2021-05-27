Камавинга сообщил руководству «Ренна», что не будет продлевать контракт

Полузащитник Эдуардо Камавинга планирует уйти из «Ренна».
Как сообщается, футболист уведомил руководство клуба, что не будет подписывать новый контракт. Текущее соглашение игрока истекает летом 2022 года. Теперь «Ренну» предстоит решить, будет ли продан Камавинга в это трансферное окно или уйдёт бесплатно через год.
Главным претендентом на полузащитника является ПСЖ, а сам Камавинга склоняется к переходу в парижский клуб. В услугах футболиста также был заинтересован «Реал», однако «сливочные» отказались от подписания игрока из-за высокой трансферной стоимости.