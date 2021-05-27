Лукаку может вернуться в «Челси». Абрамович лично заинтересован в трансфере

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку может вернуться в «Челси». Права на форварда принадлежали лондонскому клубу с 2011 по 2014 год.
Как сообщается, «синие» намерены усилить атакующую линию этим летом. Главной трансферной целью команды является именно Лукаку. В переходе бельгийца лично заинтересован владелец «Челси» Роман Абрамович, который является большим фанатом нападающего.
Лондонский клуб готов продать пять футболистов, чтобы профинансировать трансфер Лукаку. Речь идёт о Тэмми Абрахаме, Кепе Аррисабалаге, Калумме Хадсоне-Одои, Россе Баркли и Рубене Лофтус-Чике, которые должны покинуть команду этим летом.
Отмечается, что Лукаку готов уйти из «Интера» после отставки Антонио Конте, а миланскому клубу нужно продать игроков на 80 млн евро, что делает трансфер бельгийца в «Челси» ещё более вероятным.
Всем здоровья.
Всем здоровья.
Всем Добра!
Всем Добра!