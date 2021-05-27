Лукаку может вернуться в «Челси». Абрамович лично заинтересован в трансфере

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вчера, 22:29

Нападающий «Интера» может вернуться в «Челси». Права на форварда принадлежали лондонскому клубу с 2011 по 2014 год.

Как сообщается, «синие» намерены усилить атакующую линию этим летом. Главной трансферной целью команды является именно Лукаку. В переходе бельгийца лично заинтересован владелец «Челси» Роман Абрамович, который является большим фанатом нападающего.

Лондонский клуб готов продать пять футболистов, чтобы профинансировать трансфер Лукаку. Речь идёт о , , , и , которые должны покинуть команду этим летом.

Отмечается, что Лукаку готов уйти из «Интера» после отставки , а миланскому клубу нужно продать игроков на 80 млн евро, что делает трансфер бельгийца в «Челси» ещё более вероятным.