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Лукаку может вернуться в «Челси». Абрамович лично заинтересован в трансфере

вчера, 22:29

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку может вернуться в «Челси». Права на форварда принадлежали лондонскому клубу с 2011 по 2014 год.

Как сообщается, «синие» намерены усилить атакующую линию этим летом. Главной трансферной целью команды является именно Лукаку. В переходе бельгийца лично заинтересован владелец «Челси» Роман Абрамович, который является большим фанатом нападающего.

Лондонский клуб готов продать пять футболистов, чтобы профинансировать трансфер Лукаку. Речь идёт о Тэмми Абрахаме, Кепе Аррисабалаге, Калумме Хадсоне-Одои, Россе Баркли и Рубене Лофтус-Чике, которые должны покинуть команду этим летом.

Отмечается, что Лукаку готов уйти из «Интера» после отставки Антонио Конте, а миланскому клубу нужно продать игроков на 80 млн евро, что делает трансфер бельгийца в «Челси» ещё более вероятным.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:06
Вполне возможно, Лукаку отличился в Интере именно при Конте.
Romeo 777
Romeo 777 ответ Loko best (раскрыть)
сегодня в 05:58
До сих пор воруют же в стране, и никогда не переставали воровать)) почему сидишь бездействуешь?
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 04:31
Если лично,то вернёт
Loko best
Loko best ответ Мысыктар (раскрыть)
сегодня в 00:35
У каждого в России украли!!!!
Мысыктар
Мысыктар ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 23:23
у тебя украли?
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:03, ред.
Понимание положения команды чемпиона Италии Интера, двоякое. Вроде стали чемпионом это пик возможности работы за весь сезон в Италии. Но а с другой стороны уходит главный тренер клуба который привёл к Чемпионству, вроде бы нонсенс. Но оказывается у клуба большие долги, и надо решать проблемы. Придётся не только попрощаться с Конте, но и с игроками у которых дорогие контракты. И вполне возможно, что Интер начнут разгружать зарплатную ведомость, что приведёт к продаже своих лидеров, в коем является Ромелу Лукаку. И если есть ещё личная заинтересованность Абрамовича в покупке Лукаку, то я думаю эта сделка будет положительный тон нести в сторону Челси. А такой игрок как Лукаку это огромная обойма в нападении для любого клуба. Очень бы хотелось чтобы эта сделка свершилась, и надеюсь Тухель тоже будет только за! Хочется опять видеть Лукаку в стане Челси!
Всем Добра!
juvenale
juvenale ответ dimagas2 (раскрыть)
вчера в 22:58
какая разница сколько?чукча с ворованых денег оплатит
dimagas2
dimagas2
вчера в 22:45
Надеюсь хоть не 100 млн за него заплотют.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:38
Интеру не позавидуешь. Положение у команды нерадостное. Конте ушел , а ведь еще и распродажа предстоит. Понятно , что болельщики будут не рады такому развитию событий. Но кризис затронул многие команды и Интер в том числе. Теперь Интеру трудно будет удержаться на вершине. Кто придет на смену - это будет ясно ровно через год.
Всем здоровья.
1bear
1bear
вчера в 22:33
начали Интер "дербанить"
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