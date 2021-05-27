Жуниньо: «Депай — не Месси или Роналду, чтобы клуб вращался вокруг него»

Спортивный директор «Лиона» Жуниньо прокомментировал ситуацию с уходом из клуба нападающего . Голландец станет свободным агентом этим летом.

Президент сделал всё, чтобы удержать его, но Мемфис хотел уйти. С другой стороны, вся команда должна была вращаться вокруг него, и это сложно. В мире всего четыре игрока, на которых вы должны работать: Месси, Криштиану Роналду, Неймар и Мбаппе. Если у вас есть один из них, тогда всё должно вращаться вокруг него. Депай является хорошим игроком, но не на уровне этих четырех. И я думаю, что он должен работать усерднее без мяча.