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Жуниньо: «Депай — не Месси или Роналду, чтобы клуб вращался вокруг него»

вчера, 22:45

Спортивный директор «Лиона» Жуниньо прокомментировал ситуацию с уходом из клуба нападающего Мемфиса Депая. Голландец станет свободным агентом этим летом.

Президент сделал всё, чтобы удержать его, но Мемфис хотел уйти. С другой стороны, вся команда должна была вращаться вокруг него, и это сложно. В мире всего четыре игрока, на которых вы должны работать: Месси, Криштиану Роналду, Неймар и Мбаппе. Если у вас есть один из них, тогда всё должно вращаться вокруг него. Депай является хорошим игроком, но не на уровне этих четырех. И я думаю, что он должен работать усерднее без мяча.

Напомним, что вероятным местом продолжения карьеры Депая является «Барселона».

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:58
Снова карлик подстрекательством занят.
dzvinka
dzvinka
вчера в 22:59
ахахаха, навращались вокруг легенды МЮ - Дупая... в ЛЧ даже не прошли по итогам сезона.
Продайте барсе и не позортесь.
beefs
beefs
вчера в 22:54
Ну что поделаешь, это современные отношения...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:51
Так оно и есть...
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