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Варан: «Странно видеть, как Зидан покидает „Реал“. Он великий тренер»

вчера, 04:30

Защитник «Реала» Рафаэль Варан прокомментировал уход Зинедина Зидана с поста главного тренера мадридской команды.

Моя первая реакция — чувство гордости за последние 10 лет.

Зидан взял меня в «Реал» из «Ланса», и я многому научился за время совместной работы.

Зидан является источником вдохновения не только для меня, но и для многих игроков, которым довелось повстречать его.

Для меня и целого поколения игроков «Реала» странно видеть то, как он уходит. Было приятно работать с ним, и будет здорово, если доведётся сделать это ещё раз. Он великий тренер и выдающаяся личность.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 18:56
Это печальный день . Такой же печальный как уход Кри Ро в свое время.
allemz
allemz
вчера в 12:17
Устал страдать в тени VAR, француз бессилен против технологий
A.S.A
A.S.A ответ swed27 (раскрыть)
вчера в 10:57
Да,вы правы,было бы интересно на это посмотреть, но скорее всего мы никогда не увидим этого, т.к Зизу из Марселя, а то, что Марсель и Париж во Франции заклятые враги это всем известно
Hamman
Hamman
вчера в 10:35
Это его личное решение, а не прихоть руководства.
Навряд ли Зидан устал физически, но явная усталость моральная чувствуется.
Зидан очень сдержан по сравнению с другими известными тренерами. Может если бы выплескивал свои эмоции у кромки поля, как это делают многие его коллеги, было бы полезнее для его нервной системы. А сезон был ох какой нервный, особенно концовка.
Лично у меня к нему нет никаких претензий, одна лишь благодарность. Благодарность за то что он делал для клуба. А переоценить то что Зидан сделал для клуба трудно.
Зная как он сильно привязан и предан Реалу, не трудно понять насколько трудное и обдуманное решение он принял.
Остаётся только поблагодарить его за всё! И надеяться что ещё увидим его главным тренером Реала.
Спасибо Зизу и удачи!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:51
Для тренера главное дать нужный результат.
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:42
"Странно видеть ,как Зидан покидает Реал"-сказал Варан,который и сам уже лыжи навострил...
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:41
За свою футбольную карьеру игрока Зидан завоевал все Главные командные футбольные титулы. Может он хочет добиться того же и на тренерском поприще и, как Зидан- тренер привести свои команды к первенству в ЛЧ, а на уровне Сборных к победе в Европе и Мире. Первый шаг он уже сделал, он пока единственный, кому удалось подряд трижды победить со своими подопечными в финале ЛЧ, осталось возглавить какую-нибудь сборную и выиграть первенство старого континента и мундиаль. Удачи Зинедину в его дальнейшей тренерской работе!
Elliada
Elliada
вчера в 08:17
Великим он станет, когда чего-то добьется с другой командой. А сейчас он просто тренер
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
вчера в 08:16
Довел его со своей игрой
xien_8686
xien_8686
вчера в 06:40
Великий физрук после того как перец не чего не .помог остался без трофея сбегает с Мадрида.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 06:37, ред.
Решение принято самим Зиданом и к этому надо относиться с уважением.
ABir
ABir
вчера в 06:00
Великий игрок, выдающийся тренер
Caniggia
Caniggia
вчера в 05:37
Ничего тут странного. Такова тренерская доля. Настало время сменить обстановку и перезагрузиться. А потом с новыми силами и мыслями к новым вызовам и достижения в такой ещё не долгой, но уже славной тренерской карьере. Уверен, что Зидану ещё покорится не одна вершина в европейском, а может и в мировом футболе. Далеко не у каждого великого игрока игрока получается стать великим тренером, но это не про Зидана! Ждём продолжения его тренерской карьеры, думаю, без работы он долго сидеть не будет.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 05:37
Странно было ему второй раз в Реал приходить.
swed27
swed27
вчера в 04:44
Было бы здорово если бы Зидан возглавил ПСЖ
Gahi
Gahi
вчера в 04:38
У Зидана большой авторитет как футболиста а сейчас и тренера. Удачи
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