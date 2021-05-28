Варан: «Странно видеть, как Зидан покидает „Реал“. Он великий тренер»

Защитник «Реала» прокомментировал уход с поста главного тренера мадридской команды.

Моя первая реакция — чувство гордости за последние 10 лет.

Зидан взял меня в «Реал» из «Ланса», и я многому научился за время совместной работы.

Зидан является источником вдохновения не только для меня, но и для многих игроков, которым довелось повстречать его.

Для меня и целого поколения игроков «Реала» странно видеть то, как он уходит. Было приятно работать с ним, и будет здорово, если доведётся сделать это ещё раз. Он великий тренер и выдающаяся личность.