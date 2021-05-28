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Гвардиола: «Никогда не тренировал игрока с таким потенциалом, как у Фодена»

сегодня, 00:14

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высоко отозвался об игре полузащитника Фила Фодена.

Я не тренировал Месси, когда ему было 17 лет, поэтому в этом возрасте я никогда не видел игрока с таким потенциалом, который имел Фоден. Мне нравится его игра в решающих матчах, его спокойствие, когда он делает ошибку, он сразу же об этом забывает. Его приоритетом является футбол 24 часа в сутки, и он растет и растет.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 06:15
Фоден действительно большой талант.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:51
Похвалил Фодена при этом не забыл про гнома.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:44
главное, чтобы не профукал свой талант. время покажет
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:34
Время только может расставить всё по местам !!!
Много их было таких , да вот только единицы становятся в один ряд с великими !!! ☝😉
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:21
Фоден и правда хорош!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 00:20
Надеюсь вырастет в большого игрока.
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