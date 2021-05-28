Гвардиола: «Никогда не тренировал игрока с таким потенциалом, как у Фодена»

Главный тренер «Манчестер Сити» высоко отозвался об игре полузащитника .

Я не тренировал Месси, когда ему было 17 лет, поэтому в этом возрасте я никогда не видел игрока с таким потенциалом, который имел Фоден. Мне нравится его игра в решающих матчах, его спокойствие, когда он делает ошибку, он сразу же об этом забывает. Его приоритетом является футбол 24 часа в сутки, и он растет и растет.