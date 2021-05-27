Агент Калиендо: «ПСЖ хочет объединить дуэт Роналду-Месси в Париже»

Футбольный агент Антонио Калиендо поделился мнением о будущем нападающего «Ювентуса» .

Вокруг много трансферных слухов. У меня такое чувство, что ПСЖ может продать Мбаппе и объединить дуэт Роналду-Месси в Париже, прежде всего по коммерческим причинам.