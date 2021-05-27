Агент Калиендо: «ПСЖ хочет объединить дуэт Роналду-Месси в Париже»

Футбольный агент Антонио Калиендо поделился мнением о будущем нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Вокруг много трансферных слухов. У меня такое чувство, что ПСЖ может продать Мбаппе и объединить дуэт Роналду-Месси в Париже, прежде всего по коммерческим причинам.
Тут футбол отходит на второй план, только деньги. Огромные деньги! Одно их совместное фото у логотипа ПСЖ принесет вагон денег, плюс продажа футболок, полные стадионы, рекламные кампании и т.д.
Тут футбол отходит на второй план, только деньги. Огромные деньги! Одно их совместное фото у логотипа ПСЖ принесет вагон денег, плюс продажа футболок, полные стадионы, рекламные кампании и т.д.