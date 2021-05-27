ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2020/2021

Агент Калиендо: «ПСЖ хочет объединить дуэт Роналду-Месси в Париже»

вчера, 19:43

Футбольный агент Антонио Калиендо поделился мнением о будущем нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Вокруг много трансферных слухов. У меня такое чувство, что ПСЖ может продать Мбаппе и объединить дуэт Роналду-Месси в Париже, прежде всего по коммерческим причинам.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:08
ну, это уже слишком
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 23:01
Это будет трансфер века два старичка ещё покажут себя )
Nazi
Nazi
вчера в 22:22
Не надо пожалуйста, всю жизнь обожаю Париж, не хочется его возненавидеть даже на несколько лет..
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:34
Они сами вряд-ли хотят играть за одну команду, не представляю что они обнимались после взятия ворот
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:28
Слишком всё это дорого.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
вчера в 20:26
Хочет , но не может!☝️
goalaktika
goalaktika
вчера в 20:12
Вот именно, объединит " по коммерческим причинам"
Тут футбол отходит на второй план, только деньги. Огромные деньги! Одно их совместное фото у логотипа ПСЖ принесет вагон денег, плюс продажа футболок, полные стадионы, рекламные кампании и т.д.
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:05
Во наворотил)))
cska1948
cska1948
вчера в 19:53
Поселить двух медведей в одну берлогу ещё никому не удавалось!
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:52
Ну ты и фантазёр !!!
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:50
Ни будет никогда таково.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:49
Было бы круто увидеть их в одной команде.
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:48
Деньги здесь решают всё..
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