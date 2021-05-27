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«Спасибо за всё, брат». Бензема попрощался с Зиданом

вчера, 18:10

Нападающий «Реала» Карим Бензема в своём инстаграме попрощался с Зинедином Зиданом, который покинул должность главного тренера мадридского клуба.

Спасибо, брат, за всё, что ты дал нашей команде и мне. Я горжусь тем, что двигался вперёд и рос вместе с таким человеком, как ты. Увидимся...

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Все комментарии
Nazi
Nazi
вчера в 22:23
Зизу во всем хорош, талантливый человек талантлив во всем..

Пусть шейхи смогут уговорить его переехать в Париж!
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:05
Удачи вам и больших Успехов во всём !!!
3_DEIVID
3_DEIVID
вчера в 19:04
В грудину бы пробили друг-другу с головы.
R.Carlos.
R.Carlos.
вчера в 18:33
Мне нравится их дружба
Действительного похожая на братскую
Зидан сделал для Реала много
На равне даже с Дель Боске
Успехов ему
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