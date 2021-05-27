«Спасибо за всё, брат». Бензема попрощался с Зиданом

Нападающий «Реала» Карим Бензема в своём инстаграме попрощался с Зинедином Зиданом, который покинул должность главного тренера мадридского клуба.
Спасибо, брат, за всё, что ты дал нашей команде и мне. Я горжусь тем, что двигался вперёд и рос вместе с таким человеком, как ты. Увидимся...
Пусть шейхи смогут уговорить его переехать в Париж!
Пусть шейхи смогут уговорить его переехать в Париж!
Действительного похожая на братскую
Зидан сделал для Реала много
На равне даже с Дель Боске
Успехов ему
Действительного похожая на братскую
Зидан сделал для Реала много
На равне даже с Дель Боске
Успехов ему