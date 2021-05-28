Никифоров: «Черчесова критикуют те, кто ничего не понимает в футболе»

Ветеран «Спартака» рассказал о перспективах сборной России на Евро-2020.

На ЧМ -2018 мы показали, что можем высоко забираться, пусть и не всегда играя первым номером, так что с оптимизмом жду и Евро. Как я понял, в сборной сейчас хорошие рабочие отношения, и с Черчесовым все ребята отлично ладят. Он молодец, что создал в команде такую атмосферу.

Список вызванных игроков меня не удивил, потому что я понимаю, что у Станислава Саламовича больше информации о каждом кандидате, чем у стороннего эксперта. Кому-то Черчесов не нравится, но, по моим наблюдениям, его критикуют те, кто ничего не понимает в футболе. Серьезно критиковать его можно будет только в случае неудачного выступления сборной на Евро — дай бог, чтобы этого не случилось.