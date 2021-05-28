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Никифоров: «Черчесова критикуют те, кто ничего не понимает в футболе»

вчера, 09:57

Ветеран «Спартака» Юрий Никифоров рассказал о перспективах сборной России на Евро-2020.

На ЧМ-2018 мы показали, что можем высоко забираться, пусть и не всегда играя первым номером, так что с оптимизмом жду и Евро. Как я понял, в сборной сейчас хорошие рабочие отношения, и с Черчесовым все ребята отлично ладят. Он молодец, что создал в команде такую атмосферу.

Список вызванных игроков меня не удивил, потому что я понимаю, что у Станислава Саламовича больше информации о каждом кандидате, чем у стороннего эксперта. Кому-то Черчесов не нравится, но, по моим наблюдениям, его критикуют те, кто ничего не понимает в футболе. Серьезно критиковать его можно будет только в случае неудачного выступления сборной на Евро — дай бог, чтобы этого не случилось.

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Artem Saribekyan
Artem Saribekyan ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:47
Понятно...Смотри выше...
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan
вчера в 18:45
Никифоров, если сам играл в футбол, значит автоматом все понимаешь в футболе?
Далеко не так... Скажи, откудо тогда берутся бездарные тренеры, или прекрасные наставники команд из бывших журналистов, переводчиков и прочая? А притчу о сыновьях старика, один из которых был умным, а другой футболистом, знаешь?
А футболист бывший, хам и грубиян маловоспитанный, может быть хорошим тренером ?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 11:41
А зрители(болельщики) воспринимают футбол как зрелище и совсем не обязаны разбираться в ТТД как Бубнов. И большинству не нравится тот футбол, который насаждает в сборной моей страны этот.......
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:20
Во всём футбольном мире, а не только у нас, главного тренера критиковали бы за то, что у него в команде, в передней линии, играют три однотипных футболиста, которые могут лишь бодаться в штрафной, да от случая к случаю подставлять голову под мяч ( когда тот попадёт в неё ). Про остальных футболистов сборной промолчу, так как там обсуждать особенно нечего, учитывая, что все ребята - посредственные исполнители за исключение трёх - четырёх игроков, в связи с чем выбор тренера ограничен и его можно понять.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:17
Знатно лизанул усатому!
berda2003
berda2003
вчера в 11:17
я помню, как играл этот футбольный "специалист" - создавалось впечатление, что он не понимает, что ему делать на поле, т.к. на него постоянно орал дружок чекмесов "великий" тренер сборной России, видно до сих пор трепещет от упоминания о чекмесове австрийском подданном...
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:18
А я просто хочу пожелать Удачи сборной России !!!
А сотрясать воздух во первых бесполезно, а во вторых негатив никогда не к чему хорошему не приведёт !!!
Успехов вам парни на Евро - 2020 !!!
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 10:15
Сейчас надо хвалить,а критиковать после провала...,нормальная позиция.)))))
Честный Зритель
Честный Зритель
вчера в 10:11
хаха да 90 процентов болельщиков "не видят" что Черсчесов 8 обыкновенный посажаный отрыжками девеностых на должность где таких быть не должно...один Никиофоров дартаньян....на ЧМ 2018 мы даже отбор не прошли бы...случайно в автобус с испанцами подвезло и все...весь футбол...
112910415
112910415
вчера в 10:06
разные люди критикуют
mihaluch
mihaluch
вчера в 10:04
Я не провидец но кажется на Евро нас ожидает серьёзный провал.
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:59
Наверное Юра решил не критиковать)
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