Индзаги будет зарабатывать в «Интере» вдвое больше, чем получал в «Лацио»

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вчера, 12:32

Стали известны детали контракта главного тренера с «Интером».

Напомним, что на днях итальянский специалист покинул «Лацио», чтобы подписать контракт с миланской командой.

Соглашение будет рассчитано на три сезона. Зарабатывать Индзаги будет 4.5 млн евро (плюс бонусы) за сезон, что вдвое больше той суммы, которую он получал в «Лацио».