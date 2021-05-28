Индзаги будет зарабатывать в «Интере» вдвое больше, чем получал в «Лацио»

Стали известны детали контракта главного тренера Симоне Индзаги с «Интером».
Напомним, что на днях итальянский специалист покинул «Лацио», чтобы подписать контракт с миланской командой.
Соглашение будет рассчитано на три сезона. Зарабатывать Индзаги будет 4.5 млн евро (плюс бонусы) за сезон, что вдвое больше той суммы, которую он получал в «Лацио».
спасибо Маротте, что он назначает, адекватную замену
пока в Интере есть Маротта, можно быть спокойным
спасибо Маротте, что он назначает, адекватную замену
пока в Интере есть Маротта, можно быть спокойным