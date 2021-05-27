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Президент «Лацио»: «Индзаги передумал подписывать новый контракт утром»

вчера, 23:56

Президент «Лацио» Клаудио Лотито прокомментировал решение Симоне Индзаги не подписывать новый контракт с клубом.

Я был разочарован. Он передумал подписывать новый контракт сегодня утром. Контракт был готов, я его подписал. Индзаги должен был встретиться с секретарем, чтобы оставить свою подпись, но так и не пришёл.

Он позвонил, сказал, что решил уйти. Вчера мы провели вместе семь часов, договорились обо всём. Сегодня он сказал мне, что у него больше нет мотивации, что не сможет мотивировать игроков. Когда кто-то так говорит, как вы можете думать о том, чтобы удержать его? Если бы он сказал мне это накануне вечером, я бы не подготовил контракт для подписания.

Согласно слухам, Индзаги согласился возглавить «Интер».

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ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:21
Может получиться так, что локти придётся кусать.
Loko best
Loko best ответ dzvinka (раскрыть)
сегодня в 00:26
Переход куда-либо это всегда риск,а выйдет боком или не боком,это мы только в будущем узнаем.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 00:04
явно в Интер сваливает, как бы боком не вылезло))
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