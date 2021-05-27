Президент «Лацио»: «Индзаги передумал подписывать новый контракт утром»

Президент «Лацио» Клаудио Лотито прокомментировал решение не подписывать новый контракт с клубом.

Я был разочарован. Он передумал подписывать новый контракт сегодня утром. Контракт был готов, я его подписал. Индзаги должен был встретиться с секретарем, чтобы оставить свою подпись, но так и не пришёл.

Он позвонил, сказал, что решил уйти. Вчера мы провели вместе семь часов, договорились обо всём. Сегодня он сказал мне, что у него больше нет мотивации, что не сможет мотивировать игроков. Когда кто-то так говорит, как вы можете думать о том, чтобы удержать его? Если бы он сказал мне это накануне вечером, я бы не подготовил контракт для подписания.