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Фернандиньо: «„Ман Сити“ важно совладать с давлением в финале ЛЧ»

вчера, 18:56
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси22:00 Не начался

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернадиньо поделился мыслями о предстоящем финале Лиги чемпионов против «Челси».

У каждого матча своя история. Премьер-лига уже в прошлом, мы закончили праздновать. Завтра будет другой матч против топ-команды с топ-игроками. Надеюсь, мы сможем хорошо подготовиться и добиться нужного результата.

Пепу [Гвардиоле] нелегко определить стартовый состав, но это часть игры. Я думаю, у каждого будет своя роль, потому что ты никогда не знаешь, что может произойти. Игроки должны быть готовы ко всему. Моя роль — сказать им: будьте готовы на случай, если понадобитесь. В этом процессе все были важны, и в финале в этом плане ничего не изменится.

В этом сезоне мы продемонстрировали, на что мы способны. Особенно в Лиге чемпионов. Играли в Дортмунде и пропустили первыми, с ПСЖ тоже пропустили первыми, но не отступали от своего стиля. Это одна из слагающих успеха нашей команды.

Важно совладать с давлением и постараться по максимуму расслабиться. Надо просто думать о стоящей перед нами задаче и постараться сделать то, что мы делали в этом сезоне регулярно, ничего не меняя. Отнестись ко всему просто и играть в обычный футбол. Это лучший способ подготовиться к финалу.

Финал Лиги чемпионов состоится завтра, 29 мая.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:40
Фаворитом считается Сити.
Gahi
Gahi
вчера в 19:50
Как бы игроки не старались казаться спокойными обеих команд, но волнение и тревога будет их сопровождать до того момента пока не прозвучит свисток арбитра матча. И задача тренера каждой из команд найти правильные слова до начала матча, чтобы те раскрепостились и совладали своими нервами которые будут у них на пределе, от эмоционального фона окружающих их людей. У Манчестера Сити есть хорошая возможность этим составом войти в историю клуба выиграв впервые Лигу Чемпионов, а у Челси то же хорошая мотивация для победы в свои 115 лет со дня основания клуба, сделать подарок своим болельщикам. Удачи 
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:36
Челси ещё тот орешек!
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:19
Без сверхусилий ничего не получится.
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 19:07
Расслабиться и получить удовольствие не получится никак Челси может жестко наказать
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:58
Финал это уже 50:50%
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