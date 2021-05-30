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Селюк: «„Челси“ повезло, что за „Манчестер Сити“ играл Зинченко»

сегодня, 08:57
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Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал игру защитника Александра Зинченко «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов против «Челси» (0:1).

Зинченко, где твои четыре трофея? При всём уважении, но лучше бы играл [Бенжамен] Менди. «Челси» повезло, что за «Манчестер Сити» играл такой футболист, как Зинченко. Ему еще работать и работать.

Большая ошибка, что Гвардиола не поставил в состав Менди, это его погубило. В итоге он привёз гол. Спасибо, Зинченко.

Напомним, что в марте этого года Зинченко заявил, что «Манчестер Сити» может выиграть четыре трофея в сезоне. Украинец допустил ошибку в моменте с пропущенным голом в финальном матче Лиги чемпионов.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 14:25
не стОит всё валить на одного игрока
dzvinka
dzvinka
сегодня в 13:41, ред.
чушь собачья, если бы играл менди счет первого тайма был бы 0-3 а не 0-1. Буквально перед голевым эпизодом Зина остановил в опасной атаке Хаверца где тот выходил на ударную позицию при контре 4 в 4.
Зинченко хорошо играл, и та ошибка в голе не только его, она системна, там грамотно разыгранный выход был.
Гвардиола проиграл игру, а не Зинченко.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 12:53
В "МС" у Зинченко самое "тёплое" местечко на поле, которое позволяет ему ошибаться в связи с тем, что сзади его постоянно страхуют защитники. Эти ошибки мы неоднократно наблюдали в АПЛ, но они были не столь заметны в связи с надёжными действиями защитников, которые страховали Александра. В общем-то, от него во время игры требуется немного: отвлечь внимание игроков соперника на своём фланге, сыграть в пас и при возможности поддержать атакующие действия. Причём даже невооружённым взглядом видно, что все его ошибки были связаны с его невысокой скоростью передвижения по полю, когда он физически не успевал за футболистами соперника. Ну не может он ускоряться и бежать быстрее, хоть тресни. Именно этот фактор и сыграл отрицательную роль с ним и командой в финале ЛЧ, когда горожане организовали быструю контратаку, а Зинченко элементарно не успел перекрыть свободный коридор и догнать игрока "Челси". Почему Гвардиола не видит это слабое место украинского игрока, а в решающем матче поставил его на левый фланг обороны, уму непостижимо.
bublikyo
bublikyo
сегодня в 12:22
Селюку повезло что для такой бездарности нашлась работа по паразитированию на футболистах - агента
kella
kella
сегодня в 11:30
Я тоже не понял: почему перед штрафной Зинченко резко остановился? До гола еще куча времени было чтобы что-то изменить!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:25
Зинченко вчера просто погулять вышел, весь матч либо стоял, либо пешком ходил.
Ужасная игра Александра.
Karkaz
Karkaz ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 10:54
Поэтому и Пеп проигрывает, нас не слушает, не читает)
kanuni
kanuni
сегодня в 10:44
Влада Седан: ‘’Агент Селюк-это зашквар,говорю не как жена футболиста а как спортивный журналист и блогер’’
Союзник противников
Союзник противников ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 10:39
Гвардиола туповатый,не то что вы с СельДюком!Вы с ним давно это говорили,но никто вас нигде не слушал и не читал...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:37
ТАк пофиг,но всеобщим "облом-с" "специалистов",поставивших на МС ,удовлетворён!
Ну а перевод словоблудия СельДюка следующий : "ЕСли бы я был агентом Зинченко,тогда бы всё было по-иному.Но он не негр".
Boricku
Boricku
сегодня в 10:12
последние годы смотрю мс ради Зинки, это угар, как он то за соперников то за судью прячется, что бы пас не дали, а если всё же дадут, тут же пас ближнему в касание метра на 3-5 :-)))
Karkaz
Karkaz
сегодня в 09:59
Я уже писал что Зинченко не подходит МС, но его все хором хвалили, какой он умный игрок. Сити нужен игрок типа Дани Алвеса, Жорди Альбы, Марсело или хотя бы такой же как Кайл Уокер, которые могут сыграть и в атаке и в обороне продуктивно. Взять тот же финал, где Уокер пытался обострить игру, прорваться по флангу, а Зинченко только мяч держит и перепасовкой занимается. Для атакующей команды не позволительная роскошь держать такого игрока, где нужно взламывать оборону соперника. Гвардиола позже это поймет или уже понял после финала.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:50
В общем крайний в поражении найден.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:42
Спасибо Гвардиоле
Happyboy Barca
Happyboy Barca
сегодня в 09:40
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 09:27
    За Ман Сити много кто играл - сплошь одни звёзды. А победил Тухель недавно пришедший тренером в Челси и его новая строящаяся команда Челси.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 09:26
    Украинец сам по себе уже ошибка.
    Zhertva Liverpoolya
    Zhertva Liverpoolya
    сегодня в 09:26
    Гинера в МС и он будет в пердиве.
    Antikony
    Antikony
    сегодня в 09:24
      Boricku
      Boricku
      сегодня в 09:24
      самый прикол, когда Зинка минуту прятался за судью, что бы ему пас не дали
      YVG
      YVG
      сегодня в 09:23
      Селюк здесь как никогда прав.
      sv_1969
      sv_1969
      сегодня в 09:20
      Бывает однако и такое
      Lewa2708
      Lewa2708
      сегодня в 09:12
      Надо признать, ошибался для финала много. 4 жёсткие позиционные ошибки, одна из которых привела к году.
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      сегодня в 09:06
      Футбол без ошибок не бывает,а свои моменты надо реализовывать
      Жасур Баратов
      Жасур Баратов ответ 311 (раскрыть)
      сегодня в 09:05
      Причём тут Негри по дело говорить!
      311
      311
      сегодня в 09:00
      Селюк уже чужих негров пиарит, даже соотечественника загнобил!)
      Конкурс бот
      Конкурс бот
      сегодня в 09:00
      Georgy Cherdantsev, Маха, dimagas2 больше всех вчера набрали очков в Соккер-Мании - 160. Поздравляем! Лига чемпионов 2020/2021
      drug01
      drug01
      сегодня в 08:59
      Была сделана ошибка
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