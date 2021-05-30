Селюк: «„Челси“ повезло, что за „Манчестер Сити“ играл Зинченко»

Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал игру защитника «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов против «Челси» (0:1).

Зинченко, где твои четыре трофея? При всём уважении, но лучше бы играл [Бенжамен] Менди. «Челси» повезло, что за «Манчестер Сити» играл такой футболист, как Зинченко. Ему еще работать и работать.

Большая ошибка, что Гвардиола не поставил в состав Менди, это его погубило. В итоге он привёз гол. Спасибо, Зинченко.