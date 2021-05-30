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Бускетс может бесплатно перейти в «Баварию»

сегодня, 12:40

Полузащитник Серхио Бускетс может покинуть «Барселону».

Как сообщается, в каталонском клубе рассчитывали, что хавбек завершит карьеру в «Барселоне», однако тяжелая экономическая ситуация команды вынудила «сине-гранатовых» поместить игрока в трансферный список.

Главным претендентом на Бускетса является «Бавария». Полузащитник может перебраться в мюнхенский клуб бесплатно.

Ранее «Барселона» уже составила список из футболистов, которые могут заменить Бускетса.

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Все комментарии
3ton
3ton
сегодня в 15:30, ред.
Лучшие его годы позади.
Один из сильнейших на своей позиции
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 15:24
Дык в Баварии на поле балерин отродясь не было...
BarcelonaMD
BarcelonaMD
сегодня в 14:46
Уходи побыстрее ! Бускетс ! уходи чтоб тебя не видел ! Без Хави и Андреса ты никто
112910415
112910415
сегодня в 14:15
чего только не случается ...
Ravshan878
Ravshan878 ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 14:14
Естественно😎.)
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:10
У бесплатных игроков выше суммы контрактов.
PetrTerentyev78
PetrTerentyev78
сегодня в 13:55
"тяжелая экономическая ситуация команды вынудила «сине-гранатовых» поместить игрока в трансферный список"
"может перебраться в мюнхенский клуб бесплатно"
Ясно. Огненный способ выправить тяжёлую экономическую ситуацию, прям по-каталонски.
Жасур Баратов
Жасур Баратов
сегодня в 13:39
Бред какой-то
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:37
А разве он нужен Баварии ?!?
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 13:35
всё лучшее детям
drug01
drug01
сегодня в 13:20
Надо подумать брать или не брать
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 13:18
Карлик чистит себе дорогу, чтобы бюджет был доступен для него.
Обезжиренный
Обезжиренный
сегодня в 12:56, ред.
Помещённый в список, разочарованный и бесплатный
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 12:45
Месси гораздо затратнее
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