Бускетс может бесплатно перейти в «Баварию»

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сегодня, 12:40

Полузащитник может покинуть «Барселону».

Как сообщается, в каталонском клубе рассчитывали, что хавбек завершит карьеру в «Барселоне», однако тяжелая экономическая ситуация команды вынудила «сине-гранатовых» поместить игрока в трансферный список.

Главным претендентом на Бускетса является «Бавария». Полузащитник может перебраться в мюнхенский клуб бесплатно.

Ранее «Барселона» уже составила список из футболистов, которые могут заменить Бускетса.