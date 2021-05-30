Бускетс может бесплатно перейти в «Баварию»

Полузащитник Серхио Бускетс может покинуть «Барселону».
Как сообщается, в каталонском клубе рассчитывали, что хавбек завершит карьеру в «Барселоне», однако тяжелая экономическая ситуация команды вынудила «сине-гранатовых» поместить игрока в трансферный список.
Главным претендентом на Бускетса является «Бавария». Полузащитник может перебраться в мюнхенский клуб бесплатно.
Ранее «Барселона» уже составила список из футболистов, которые могут заменить Бускетса.
Один из сильнейших на своей позиции
Один из сильнейших на своей позиции
"может перебраться в мюнхенский клуб бесплатно"
Ясно. Огненный способ выправить тяжёлую экономическую ситуацию, прям по-каталонски.
"может перебраться в мюнхенский клуб бесплатно"
Ясно. Огненный способ выправить тяжёлую экономическую ситуацию, прям по-каталонски.