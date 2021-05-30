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«Хочется в топ-клуб». Головин рассказал о планах на будущее

сегодня, 11:55

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился мнением о вариантах продолжения карьеры в будущем.

Ушёл бы из «Монако», если бы не попали в Лигу чемпионов? Сложный вопрос. Наверное, нет. Лига чемпионов — это очень большой вызов. А у нас же ещё и квалификация, непонятно, что там будет. На данный момент да, планирую остаться в «Монако» на следующий сезон. Дальше могут быть какие-то предложения, посмотрим.

Конечно, в топ-клубы хочется, но это не прямо цель. Просто пытаюсь дать максимум. Позовут в топ-клуб — без раздумий пойду, нет — буду играть где нужно. «Севилья» — топ, но разница с сегодняшним «Монако» небольшая. «Вест Хэм» примерно так же. Только в этом сезоне так круто выступили, а до этого близко не подбирались. «Монако» сильнее.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
сегодня в 14:03
Имхо, не готов Головин для топ клуба. Только время потеряет, лавку протрёт.
Взять того же Миранчука. Играет в не топ клубе, но чемпионат по сильнее и клуб чуть выше уровнем, чем Монако и никак не может попасть в основу, так как там игроки на его позиции играют в разы лучше.
112910415
112910415
сегодня в 13:59
расти вместе с клубом !
Брулин
Брулин
сегодня в 13:12
Играй за Монако. Сейчас это клуб твоего уровня. Тебе там доверяют. Цени.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 12:55
Сейчас в МС, МЮ, Баварию, Юве, Барсу и Реал вряд ли позовут. Надо себя показывать ярче там, где есть. Тем более, Монако топовая команда лиги 1. Саше надо провести следующий сезон ещё ярче. И тогда всё возможно. Александру удачи, это единственный на сегодняшний день россиянин, которого может поиграть в европейском топ клубе.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 12:27
В топ-клуб только на лавку
Gahi
Gahi
сегодня в 12:19
Вот именно что в этом году у вас в Монако получилось навязать борьбу и даже замахнутся на чемпионство, но в конце чего-то не хватило, чтобы опередить Лилль и ПСЖ. И это благодаря тренеру Нико Ковачу который летом 2020 года возглавил команду, и он помог Монако выйти совсем на другой уровень. И главное Ковач стал больше доверять Александру предоставляя ему больше игрового времени и это очень хорошо отразилось на его статистике. Поэтому Головину нужно самому с каждым матчем становится лучшим в Монако и вести команду за собой к завоеванью трофеев. Удачи
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 12:13
Хоть один стремится себя реализовать
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:09
Давай воплощай свои мечты, Санёк !!! Удачи тебе !!!
нечитайло
нечитайло
сегодня в 12:05
Будут предложения, идите
Рaтмир
Рaтмир
сегодня в 12:04
Удачи тебе Саня!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:57
Бери и делай из Монако топ-клуб.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:56
Санёк ты и так в топ клубе!
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