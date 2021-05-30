«Он остаётся». Джорджина ответила на вопрос о будущем Роналду в «Ювентусе»

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сегодня, 11:27

Джорджина Родригес, спутница нападающего «Ювентуса» , ответила на вопрос о будущем португальца.

Джорджина была замечена на улицах Мадрида, а один из болельщиков задал ей вопрос о том, останется ли Роналду в «Ювентусе». Родригес ответила, что Криштиану останется в туринском клубе в следующем сезоне.

Он остаётся.