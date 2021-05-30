«Он остаётся». Джорджина ответила на вопрос о будущем Роналду в «Ювентусе»

Джорджина Родригес, спутница нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, ответила на вопрос о будущем португальца.
Джорджина была замечена на улицах Мадрида, а один из болельщиков задал ей вопрос о том, останется ли Роналду в «Ювентусе». Родригес ответила, что Криштиану останется в туринском клубе в следующем сезоне.
Он остаётся.
SI LO DICE ELLA... Georgina Rodríguez, la pareja de #Cristiano Ronaldo 🇵🇹, dijo esto cuando le preguntaron dónde jugará el portugués en la próxima temporada.— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) May 30, 2021
🤔 ¿Qué creen ustedes? pic.twitter.com/98bYLdQ0NG
Кстати, не зря в народе говорят, "как вы яхту назовёте, так она и поплывёт".Вот КР и стал тем, кем стал (отличным футболистом, естественно)...
Кстати, не зря в народе говорят, "как вы яхту назовёте, так она и поплывёт".Вот КР и стал тем, кем стал (отличным футболистом, естественно)...
Самый верный источник всех спортивных секретов - это папа, невеста (она же..., "спутница") и иногда тёща!
Самый верный источник всех спортивных секретов - это папа, невеста (она же..., "спутница") и иногда тёща!
Не на что не намекаю, просто обратил внимание...
Не на что не намекаю, просто обратил внимание...