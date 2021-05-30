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«Он остаётся». Джорджина ответила на вопрос о будущем Роналду в «Ювентусе»

сегодня, 11:27

Джорджина Родригес, спутница нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, ответила на вопрос о будущем португальца.

Джорджина была замечена на улицах Мадрида, а один из болельщиков задал ей вопрос о том, останется ли Роналду в «Ювентусе». Родригес ответила, что Криштиану останется в туринском клубе в следующем сезоне.

Он остаётся.

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Все комментарии
juvenale
juvenale ответ Меч Уоллеса (раскрыть)
сегодня в 15:10
каждый гол этого топаря обходится в 2 млн)ладно если бы голы условному Порту))а так очень мало решающих голов топам
juvenale
juvenale ответ Меч Уоллеса (раскрыть)
сегодня в 15:09
так Аллегри по сути из-за него и турнули))он в конце по слухам сказал,что Роналду мешает строить командную игру и с ним нет будущего
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 14:54
Так и говори, что он геем стал.
Брулин
Брулин
сегодня в 14:30
Ох что-то мне это легендарный сериал Неймара напоминает)) тот тоже говорил, что уходит в Барсу, говорил, что не уходит, говорил, что останется
112910415
112910415
сегодня в 14:12
грустная весть для Юве ..
RR117
RR117
сегодня в 13:59
Она эту фразу может сказала, чтобы отстал парень, а СМИ уже сразу подхватили еë слова.
abramjan
abramjan ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 13:35
    Feanor1993
    Feanor1993
    сегодня в 13:35
    Ну и мерзко же звучит испанский язык.
    The Frei
    The Frei
    сегодня в 13:30
    Это типо тролинг Пике?
    Бубнин
    Бубнин
    сегодня в 13:02
    Роналду задал ей вопрос, оставаться ли ему в следующем сезоне в «Ювентусе».
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответ bublikyo (раскрыть)
    сегодня в 12:38
    Если заглянуть в Гугыл по поводу Кристианы, вылезет полно всякой инфы. На наш манер это будит Кристина а на португальский вполне возможно КриШтиана.
    Кстати, не зря в народе говорят, "как вы яхту назовёте, так она и поплывёт".Вот КР и стал тем, кем стал (отличным футболистом, естественно)...
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    сегодня в 12:34
    А говорят, что он уже попрощался
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 12:24, ред.
    Папа Месси сказал, что сын согласен выйти на пенсию со скамьи запасных Барселоны!
    Самый верный источник всех спортивных секретов - это папа, невеста (она же..., "спутница") и иногда тёща!
    Обезжиренный
    Обезжиренный
    сегодня в 12:23
    Спутница отвечает за звезду. Космические отношения
    bublikyo
    bublikyo ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    сегодня в 12:19
    По поводу Джорджа согласен, но что за женское имя Криштиана? Я знаю есть Кристиан
    Меч Уоллеса
    Меч Уоллеса ответ juvenale (раскрыть)
    сегодня в 12:18
    Норм, Аллегри не Пирло, он разберётся или на фланг поставит или усадит на лавку. В любом случае иметь топаря в составе только на пользу.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 11:57
    Тогда туринцам повезло, считай как минимум 20 голов есть.
    dzvinka
    dzvinka
    сегодня в 11:48
    конечно остается, а куда ему идти?
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 11:45
    Пусть остаётся !!!
    juvenale
    juvenale
    сегодня в 11:40
    Если это так,то это очень плохо...значит никто не готов платить ему 30 млн Юве придется еще один сезон мучаться
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 11:40
    Интересные имена конкретно у этой парочки. Женское ДЖОРДЖина и мужское Криштиану(а).
    Не на что не намекаю, просто обратил внимание...
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 11:31
    Надо не у спутницы спрашивать , а у СПУТНИКА .
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 11:30
    Интересно нужно ли это Юве))
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