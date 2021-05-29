Роналду планирует вернуться в «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 17:29

Нападающий «Ювентуса» может вернуться в «Манчестер Юнайтед».

Португальский форвард планировал покинуть туринский клуб в случае непопадания команды в Лигу чемпионов, однако после попадания «Юве» в ЛЧ по итогам сезона команду возглавил Массимилиано Аллегри, который, по слухам, не рассчитывает на 36-летнего Криштиану.

Cadena SER утверждает, что теперь приоритетом для Роналду стало возвращение в МЮ , за который он выступал с 2003 по 2009 год.

Отмечается, что на данный момент у Роналду нет предложений о трансфере.

Ранее появлялась информация, что Роналду попрощался с игроками «Ювентуса» и близок к уходу из клуба.