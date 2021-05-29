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Роналду планирует вернуться в «Манчестер Юнайтед»

вчера, 17:29

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может вернуться в «Манчестер Юнайтед».

Португальский форвард планировал покинуть туринский клуб в случае непопадания команды в Лигу чемпионов, однако после попадания «Юве» в ЛЧ по итогам сезона команду возглавил Массимилиано Аллегри, который, по слухам, не рассчитывает на 36-летнего Криштиану.

Cadena SER утверждает, что теперь приоритетом для Роналду стало возвращение в МЮ, за который он выступал с 2003 по 2009 год.

Отмечается, что на данный момент у Роналду нет предложений о трансфере.

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Все комментарии
Александр Валяев
Александр Валяев
вчера в 23:00
Я думаю, что Зенуту надо за него побороться))
juvenale
juvenale ответ заDOOMчивый (раскрыть)
вчера в 21:14
где-то улыбается цыганович)
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 21:05
ну Ювентус назвать клубом второго эшелона,язык не поварачивается. Нынешний Реал аналогичная безнадёга.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:02
если КР7 вернётся в АПЛ, причём в любой клуб - то для меня это будет подвигом. Потому что АПЛ в таком возрасте и с учётом того,что от тебя ждут максимума - это титанические усилия.что бы быть на высоте. Роналду максималист и прогматист и этот выбор идёт в разрез.
Знатог
Знатог
вчера в 20:56
Может лучше вернуться в Зенит?
протон1
протон1
вчера в 20:55
но уже в качестве тренера что ли?)))
vastudio
vastudio ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 20:37
......лучший....только в истории португалского футбола....возможно)))
vastudio
vastudio
вчера в 20:36
Мечется то туда, то сюда.....никому он уже не нужен и даром.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:00
Надеюсь что Рон в планы МЮ не входит. И пусть Рон планирует чего то другое.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 19:25
Пора уже в Китай или в МЛС!
feris1
feris1
вчера в 19:05
Летять утки)))
Caniggia
Caniggia
вчера в 18:56
По возрасту в Зенит в самый раз, будут составлять опору и оплот команды вместе с Юриком, ему ещё и жалование в Питере поднимут.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:48
Если его там ждут то почему бы нет.
vlad_vietnam
vlad_vietnam ответ berda2003 (раскрыть)
вчера в 18:47
Туда уже гондураса какого то подписали...
vlad_vietnam
vlad_vietnam
вчера в 18:46
Очередная жирная утятина
Если рассуждать логически
То в топ-5 чемпионатов, Роналду уже играл в Англии, Испании, Италии
Везде был чемпионом и лидером
В Германии возрастных игроков не жалуют,
Так что остается вариант с Францией,а точнее ПСЖ
Ну или Сша/Катар/Китай, если уже нетянет
Captain Marvel
Captain Marvel
вчера в 18:39, ред.
Пришёл, увидел, развалил . . . и свалил. А дорога у него одна - МЛС. ПСЖ и Бавария на суицидников непохожи.
berda2003
berda2003
вчера в 18:36
куда только его не пихали - остался только заремский спартак...
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 18:34, ред.
ой куды же ты подалси?
ну не надо так заканчивать, без шансов на титул и даже на основу...
в ПСЖ, только в ПСЖ.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:16
Ах эти планы или план ?!! )))
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 17:57
Рон зачем тебе холодная Англия с костоломами? Он всем и все уже доказал-зачем это? В Португалии родной любой клуб примет на пару лет. Легенда и лучший фланговый нап в истории футбола. И возможно на этом евро мы увидим его максимальный пик-последний. И тем кто увидит это вживую-искренне завидую белой завистью! Удачи ВЕЛИКИЙ РОН во всем!!
Меч Уоллеса
Меч Уоллеса
вчера в 17:52
Он всё ещё топ, но думаю, Ювентус продавая его сейчас поступает правильно, так как время безжалостно и через год уже можно не получить выручки. Вопрос, а нужен ли он сейчас МЮ? Вряд ли. Ну интересно будет наблюдать.
particular
particular
вчера в 17:49, ред.
Игрок надеется, что с МЮ он ещё может сварить кашу, а с тем же Спортингом она бесславно подгорит...
Caniggia
Caniggia
вчера в 17:41
Если кто-то из топ клубов Европы захочет развалить себя сам, то безусловно пригласит Криша. А по хорошему, в Штаты ему надо ехать, доигрывать у Бекхэма, если амбиции не позволяют перейти не в топ клуб Европы.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 17:34
Криштиану пошёл по пути Моуриньо. Сначала топ-клубы, потом клубы второго эшелона, потом... Играл бы спокойно в Реале до конца карьеры, от добра добро не ищут. А теперь уже и никому не нужен, и оно понятно, ведь такую зарплату в период пандемии никто себе не сможет позволить.
drug01
drug01
вчера в 17:32
Зачем уже ты не тот игрок
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:31
Что планирует МЮ?
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