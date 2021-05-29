Роналду планирует вернуться в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может вернуться в «Манчестер Юнайтед».
Португальский форвард планировал покинуть туринский клуб в случае непопадания команды в Лигу чемпионов, однако после попадания «Юве» в ЛЧ по итогам сезона команду возглавил Массимилиано Аллегри, который, по слухам, не рассчитывает на 36-летнего Криштиану.
Cadena SER утверждает, что теперь приоритетом для Роналду стало возвращение в МЮ, за который он выступал с 2003 по 2009 год.
Отмечается, что на данный момент у Роналду нет предложений о трансфере.
Если рассуждать логически
То в топ-5 чемпионатов, Роналду уже играл в Англии, Испании, Италии
Везде был чемпионом и лидером
В Германии возрастных игроков не жалуют,
Так что остается вариант с Францией,а точнее ПСЖ
Ну или Сша/Катар/Китай, если уже нетянет
Если рассуждать логически
То в топ-5 чемпионатов, Роналду уже играл в Англии, Испании, Италии
Везде был чемпионом и лидером
В Германии возрастных игроков не жалуют,
Так что остается вариант с Францией,а точнее ПСЖ
Ну или Сша/Катар/Китай, если уже нетянет
ну не надо так заканчивать, без шансов на титул и даже на основу...
в ПСЖ, только в ПСЖ.
ну не надо так заканчивать, без шансов на титул и даже на основу...
в ПСЖ, только в ПСЖ.