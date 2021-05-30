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Канте: «Я не думаю о „Золотом мяче“»

сегодня, 09:18
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Полузащитник «Челси» Нголо Канте поделился мнением о том, является ли он претендентом на «Золотой мяч» в этом году. Француз был признан лучшим футболистом обоих матчей полуфинала Лиги чемпионов против «Реала», а также лучшим игроком финала турнира с «Манчестер Сити».

Я не думаю о «Золотом мяче». Мы наслаждаемся победой в Лиге чемпионов, а потом я отправлюсь на чемпионат Европы.

Награда лучшему игроку матча? Это второстепенная вещь. Главное, что мы победили.

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Все комментарии
Adolf33
Adolf33
сегодня в 13:04
Да получишь! Дает мяч французский журнал. Когда надо было Леве дать, то не дали. А щаз модно пере обезьянами на коленях стоять и наградами ублажать. Поэтому и дадут французу-угольку
juvenale
juvenale
сегодня в 11:44
Тут либо поляк, либо он.Теперь на Евро надо не провалиться
spartach091
spartach091
сегодня в 11:00
Отдайте этому человеку Золотой мяч!он ее заслужил своей игрой,куда ни глянешь везде этот маленький Канте бегает по полю!
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 10:17
На данный момент Канте должен быть претендентом 1 на ЗМ (и Левандовски заслуживает).
Многое будет зависеть, как игроки проведут ЧЕ.
Alex12357
Alex12357
сегодня в 09:40
Ещё не дорос,бабло есть купи как это делают Месси и Роналду.
ОПС
ОПС
сегодня в 09:20
А я не думаю, что он не думает.
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