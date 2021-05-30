Канте: «Я не думаю о „Золотом мяче“»

Полузащитник «Челси» поделился мнением о том, является ли он претендентом на «Золотой мяч» в этом году. Француз был признан лучшим футболистом обоих матчей полуфинала Лиги чемпионов против «Реала», а также лучшим игроком финала турнира с «Манчестер Сити».

Я не думаю о «Золотом мяче». Мы наслаждаемся победой в Лиге чемпионов, а потом я отправлюсь на чемпионат Европы.

Награда лучшему игроку матча? Это второстепенная вещь. Главное, что мы победили.