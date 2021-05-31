«Химки» объявили о возвращении Мирзова и Глушенкова в «Спартак»

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вчера, 16:19

«Химки» на официальном сайте объявили об уходе ряда футболистов, выступавших за команду на правах аренды.

«31 мая закончились сроки действия контрактов у ряда футболистов. Владимир Дядюн, Павел Могилевец, Дмитрий Хомич, Андрей Мурнин и Гела Засеев покидают клуб.

Выступавшие за „Химки“ на правах аренды Александр Долгов и Арсений Логашов возвращаются в „Ростов“, а Резиуан Мирзов и Максим Глушенков присоединятся к „Спартаку“.

Клуб благодарит футболистов за работу, профессионализм и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении клуба.