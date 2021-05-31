«Химки» объявили о возвращении Мирзова и Глушенкова в «Спартак»

«Химки» на официальном сайте объявили об уходе ряда футболистов, выступавших за команду на правах аренды.
«31 мая закончились сроки действия контрактов у ряда футболистов. Владимир Дядюн, Павел Могилевец, Дмитрий Хомич, Андрей Мурнин и Гела Засеев покидают клуб.
Выступавшие за „Химки“ на правах аренды Александр Долгов и Арсений Логашов возвращаются в „Ростов“, а Резиуан Мирзов и Максим Глушенков присоединятся к „Спартаку“.
Клуб благодарит футболистов за работу, профессионализм и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении клуба.
Я тебе указываю на собственные ошибки Локо, лишившие клуб второго места.
Или вы привыкли пенять на соперников, а не спрашивать с себя?
Я тебе указываю на собственные ошибки Локо, лишившие клуб второго места.
Или вы привыкли пенять на соперников, а не спрашивать с себя?
Тут речь про Мирзова и Глушенкова и что он сделали для Спартака, что бы в нём остаться.
Тут речь про Мирзова и Глушенкова и что он сделали для Спартака, что бы в нём остаться.
Винить в упущении 2-го места вы можете только себя. У Локо были все карты в руках, но вы дали Спартаку опередить себя в последних турах.
Винить в упущении 2-го места вы можете только себя. У Локо были все карты в руках, но вы дали Спартаку опередить себя в последних турах.