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«Химки» объявили о возвращении Мирзова и Глушенкова в «Спартак»

вчера, 16:19

«Химки» на официальном сайте объявили об уходе ряда футболистов, выступавших за команду на правах аренды.

«31 мая закончились сроки действия контрактов у ряда футболистов. Владимир Дядюн, Павел Могилевец, Дмитрий Хомич, Андрей Мурнин и Гела Засеев покидают клуб.

Выступавшие за „Химки“ на правах аренды Александр Долгов и Арсений Логашов возвращаются в „Ростов“, а Резиуан Мирзов и Максим Глушенков присоединятся к „Спартаку“.

Клуб благодарит футболистов за работу, профессионализм и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении клуба.

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Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 21:54
Игрочишки----- даже Химкам не пригодились.))))
311
311
вчера в 21:36
Очки подарили Спартаку, миссия выполнена!)
Рязань 062
Рязань 062
вчера в 21:06, ред.
молодцы.!!!!!...заслужили. все сделали для победы спартака в игре с химками
makkie
makkie ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 19:25
Ну так ты пишешь, что Глушенков обеспечил серебро Спартаку.
Я тебе указываю на собственные ошибки Локо, лишившие клуб второго места.
Или вы привыкли пенять на соперников, а не спрашивать с себя?
Байкал-38.
Байкал-38. ответ makkie (раскрыть)
вчера в 18:29
А причём тут Динамо, Урал, Локо?
Тут речь про Мирзова и Глушенкова и что он сделали для Спартака, что бы в нём остаться.
makkie
makkie ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 18:18
Да-да, а еще Динамо нам помогло и Урал чуть не затащил )))
Винить в упущении 2-го места вы можете только себя. У Локо были все карты в руках, но вы дали Спартаку опередить себя в последних турах.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ makkie (раскрыть)
вчера в 18:12
Согласен! Мирзов плохи себя вёл в матче со Спартаком, а Глушенков обеспечил серебро Спартаку.
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:38
Начнётся новый сезон там видно будет.
makkie
makkie
вчера в 17:16
Глушенкову можно дать шанс в Спартаке, а вот Мирзов...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 16:49
Глушенкову ещё надо бы извиниться перед Айртоном , прежде чем возвращаться .
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:35
Будут на банке сидеть
Сп62
Сп62
вчера в 16:27
И с кем же Химки останутся?
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