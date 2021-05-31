«Спартак» продлил контракт с Тилем перед его арендой в «Фейеноорд»

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль, который в скором времени должен перейти в «Фейеноорд» на правах аренды, продлил контракт с московским клубом.
NOS сообщает, что 23-летний нидерландский игрок подписал новое соглашение со «Спартаком» сроком до 2024 года. Предыдущий контракт истекал в 2023-м.
Прошедший сезон Тиль провел на правах аренды во «Фрайбурге». Тиль сыграл всего в семи матчах за вторую команду «черно-белых» во второй Бундеслиге и лишь раз вышел в стартовом составе.
Думаю, Тиль - уже отрезанный ломоть. Не заиграет он в России.
Думаю, Тиль - уже отрезанный ломоть. Не заиграет он в России.
Когда вернется из аренды. Проплатят утку, что за ним очередь из Кристалл Пэласов выстроилась , чтобы продать подороже
Когда вернется из аренды. Проплатят утку, что за ним очередь из Кристалл Пэласов выстроилась , чтобы продать подороже