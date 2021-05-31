«Спартак» продлил контракт с Тилем перед его арендой в «Фейеноорд»

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сегодня, 14:03

Полузащитник «Спартака» , который в скором времени должен перейти в «Фейеноорд» на правах аренды, продлил контракт с московским клубом.

NOS сообщает, что 23-летний нидерландский игрок подписал новое соглашение со «Спартаком» сроком до 2024 года. Предыдущий контракт истекал в 2023-м.

Прошедший сезон Тиль провел на правах аренды во «Фрайбурге». Тиль сыграл всего в семи матчах за вторую команду «черно-белых» во второй Бундеслиге и лишь раз вышел в стартовом составе.