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«Спартак» продлил контракт с Тилем перед его арендой в «Фейеноорд»

сегодня, 14:03

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль, который в скором времени должен перейти в «Фейеноорд» на правах аренды, продлил контракт с московским клубом.

NOS сообщает, что 23-летний нидерландский игрок подписал новое соглашение со «Спартаком» сроком до 2024 года. Предыдущий контракт истекал в 2023-м.

Прошедший сезон Тиль провел на правах аренды во «Фрайбурге». Тиль сыграл всего в семи матчах за вторую команду «черно-белых» во второй Бундеслиге и лишь раз вышел в стартовом составе.

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Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 15:04
Вот политика спартака - не себе не людям.
makkie
makkie
сегодня в 14:37
Странно, а зачем контракт на год продлевать, если и так 2 года в запасе?
Думаю, Тиль - уже отрезанный ломоть. Не заиграет он в России.
Ravshan878
Ravshan878 ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 14:22
🐈.)Тиль согласился продолжать трудовые деятельности в Rashen.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 14:13
А игрок думает - отлично, пусть моя карьера идет под откос (всего семь матчей за резерв "Фрайбурга") и я никому не нужен, хоть у Федуна постолуюсь.
Legend 6
Legend 6 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 14:13
По схеме Гинера)))
Когда вернется из аренды. Проплатят утку, что за ним очередь из Кристалл Пэласов выстроилась , чтобы продать подороже
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:07
И самим не нужен, и отдать жалко.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 14:05
Чтобы цену набить, так федун думает.
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