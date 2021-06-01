Глава совета директоров «Уфы» Мурзагулов подал в отставку

Глава совета директоров «Уфы» и председатель Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов на своей странице в инстаграме сообщил, что подал в отставку с обеих должностей.

Ну всё, на свободу с чистой совестью. Власть и политика мне не подходят. Ищу работу. Хотя нет, правильнее сказать — ищу новых мотиваций для жизни. Командовать всеми — для меня не мотивация. Вообще не понимаю, почему один может командовать миллионами. Не может же он быть в миллион раз умнее. Когда-нибудь всё изменится, но пока в мире 28 козлов владеют состоянием половины планеты. Власть концентрирована примерно так же. Уснуть бы лет на 20.