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Глава совета директоров «Уфы» Мурзагулов подал в отставку

сегодня, 12:20

Глава совета директоров «Уфы» и председатель Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов на своей странице в инстаграме сообщил, что подал в отставку с обеих должностей.

Ну всё, на свободу с чистой совестью. Власть и политика мне не подходят. Ищу работу. Хотя нет, правильнее сказать — ищу новых мотиваций для жизни. Командовать всеми — для меня не мотивация. Вообще не понимаю, почему один может командовать миллионами. Не может же он быть в миллион раз умнее. Когда-нибудь всё изменится, но пока в мире 28 козлов владеют состоянием половины планеты. Власть концентрирована примерно так же. Уснуть бы лет на 20.

Ранее сообщалось, что «Уфа» начнёт предсезонную подготовку 7 июня.

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ermak6848
ermak6848
сегодня в 14:01
возможно это тактический подход
Байкал-38
Байкал-38 ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 13:55
Но это же была реакция на коммент "политоту"! Если бы вы ранее скрыли это, то мне и не пришлось бы отвечать. А так была значит провокация.
То есть про Путина можно писать, а про Зеленского нет?
alexgurzan
alexgurzan ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 13:42
Скрыто во избежание политоты.
berda2003
berda2003
сегодня в 13:42
во, чел жжёт... интересно он зарему знает? на всю Башкирию их 2 честных... маловато.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 13:40
А в отношении кого здесь троллинг?
Неужели Зеленский ещё и футбольным клубом стал?

Байкал-38
Сегодня 18:17
ответ пользователю mihaluch (раскрыть)
На такое только Зеленский под коксом способен!
А от Путина такого не дождётесь, да и России это не надо!
Мaлик
Мaлик
сегодня в 13:20
Ну что же....ищи себя
Байкал-38
Байкал-38 ответ mihaluch (раскрыть)
сегодня в 13:17
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 13:14
    Парня надо срочно прокапать!
    Походу бухал очень долго, надеюсь хоть чего то другого не употребляет.
    Обратите внимание на даты заявлении. Если одно заявление от 01.06.2021г. то второе от 08. 06.2021г.
    Назад в будущее...
    Kaguzuti
    Kaguzuti
    сегодня в 13:12
    Пора в спартак.
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 13:04
    Кто-то дал ему пинка под зад.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 13:03
    Какойто невменяемый чел!
    Сп62
    Сп62
    сегодня в 12:41
    Если народ не меняется, почему козлы изменятся?
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 12:34
    Можно сказать простыми словами, без пафоса, - Газизов выиграл !!!
    beefs
    beefs
    сегодня в 12:32
    Уснуть не выход, не поможет...
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 12:31
    Эти бы слова в уста Путину.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    сегодня в 12:25
    Через двадцать лет то же самое будет. Лица поменяются, но все такие же козлы.
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