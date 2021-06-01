Глава совета директоров «Уфы» Мурзагулов подал в отставку

Глава совета директоров «Уфы» и председатель Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов на своей странице в инстаграме сообщил, что подал в отставку с обеих должностей.
Ну всё, на свободу с чистой совестью. Власть и политика мне не подходят. Ищу работу. Хотя нет, правильнее сказать — ищу новых мотиваций для жизни. Командовать всеми — для меня не мотивация. Вообще не понимаю, почему один может командовать миллионами. Не может же он быть в миллион раз умнее. Когда-нибудь всё изменится, но пока в мире 28 козлов владеют состоянием половины планеты. Власть концентрирована примерно так же. Уснуть бы лет на 20.
Ранее сообщалось, что «Уфа» начнёт предсезонную подготовку 7 июня.
То есть про Путина можно писать, а про Зеленского нет?
То есть про Путина можно писать, а про Зеленского нет?
Неужели Зеленский ещё и футбольным клубом стал?
Байкал-38
Сегодня 18:17
ответ пользователю mihaluch (раскрыть)
На такое только Зеленский под коксом способен!
А от Путина такого не дождётесь, да и России это не надо!
Неужели Зеленский ещё и футбольным клубом стал?
Байкал-38
Сегодня 18:17
ответ пользователю mihaluch (раскрыть)
На такое только Зеленский под коксом способен!
А от Путина такого не дождётесь, да и России это не надо!
А от Путина такого не дождётесь, да и России это не надо!
А от Путина такого не дождётесь, да и России это не надо!
Походу бухал очень долго, надеюсь хоть чего то другого не употребляет.
Обратите внимание на даты заявлении. Если одно заявление от 01.06.2021г. то второе от 08. 06.2021г.
Назад в будущее...
Походу бухал очень долго, надеюсь хоть чего то другого не употребляет.
Обратите внимание на даты заявлении. Если одно заявление от 01.06.2021г. то второе от 08. 06.2021г.
Назад в будущее...