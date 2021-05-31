Зидан ушёл, потому что «Реал» больше в него не верил. У «Мадрида» впереди трудные времена

Исповедь Зизу это подтверждает.

Зинедин Зидан решил объяснить свой уход из «Реала» в открытом письме, в котором прямо заявил об отсутствии гармонии в отношениях с клубом и Флорентино Пересом в последние месяцы работы. На прошлой неделе Зизу во второй раз в карьере покинул тренерский мостик «Королевского клуба», ушел буднично и скромно, но по прошествии нескольких дней все-таки решил рассказать о причинах, побудивших его к такому решению. Чтобы вы могли не только узнать факты, но и прочувствовать настроение Зидана, приводим текст его открытого письма в полном объеме:

Дорогие мадридисты!

В течение 20 лет, с самого первого дня, когда я присоединился к «Мадриду» и надел белую футболку, вы дарили мне свою любовь. Я всегда чувствовал, что между нами было какое-то особенное чувство. Мне выпала большая честь быть футболистом и тренером самого важного клуба в истории футбола, но в конечном итоге я всего лишь еще один сотрудник «Реала». Тем не менее я решил написать это письмо, чтобы попрощаться с вами и объяснить свое решение покинуть тренерский мостик.

Когда в марте 2019 года я согласился вернуться в «Мадрид» после восьмимесячного перерыва, это произошло потому, что Флорентино Перес попросил меня. В немалой степени на это мое решение повлияла ваша поддержка и вера, которую я чувствовал всегда. В те дни я встретил одного из вас на улице, и этот человек так горячо поддержал меня и так хотел снова увидеть меня в команде, что я отбросил прочь все сомнения и вернулся. Вернулся, потому что разделяю ценности «Мадридизма», люблю этот клуб, который принадлежит его членам, фанатам, всему миру.

Сам я всегда старался соблюдать эти ценности и транслировать их, делал все, чтобы быть хорошим примером. 20 лет в Мадриде — это самое прекрасное, что случилось со мной в жизни, и я знаю, что обязан этим исключительно Флорентино Пересу, который сделал на меня ставку в 2001 году, который боролся за меня, чтобы заставить меня приехать, в то время как некоторые люди были против. Я говорю это от души: всегда буду благодарен Президенту за это. Всегда.

Я решил уйти, но хочу объяснить причины. Я ухожу не потому, что собираюсь выпрыгнуть из лодки, я вовсе не устал тренировать. В мае 2018 года я покинул «Мадрид», потому что почувствовал, что после двух с половиной лет с таким количеством побед и трофеев команде нужен новый взгляд и свежий подход, чтобы оставаться на вершине. Сегодня все по-другому. Я ухожу, потому что чувствую, что клуб больше не дает мне уверенности, в которой я нуждаюсь. Он не предлагает мне поддержки, которая необходима, чтобы построить что-то значимое в среднесрочной или долгосрочной перспективе.

Я знаю футбол, и я знаю требования, которые предъявляет к тренерам такой клуб, как «Мадрид». Понимаю, что если ты не выигрываешь, ты должен уйти. Но в этой простой цепочке забыто нечто очень важное. Забыто все, что строил ежедневно, забыто все, что внес во взаимоотношения с игроками, со 150 людьми, которые работают с командой и вокруг нее. Я прирожденный победитель и работал в «Мадриде», чтобы завоевывать трофеи, но помимо кубков есть люди, эмоции, жизнь. У меня сложилось ощущение, что эти вещи перестали цениться в «Реале», потерялось понимание, что именно на этой преемственности стоит великий клуб. Иногда меня даже упрекали за это.

Я хотел, чтобы работу, которую мы сделали вместе, уважали. Мне бы хотелось, чтобы в последние месяцы мои отношения с клубом и президентом немного отличались от отношений с другими тренерами. Мне не нужны особые привилегии, просто чуть больше памяти о том, что мы уже прошли вместе. Сегодня жизнь тренера на скамейке большого клуба обычно ограничена двумя сезонами. Чтобы это длилось дольше, необходимо выстраивать не только профессиональные отношения, но и человеческие. Они важнее денег, трофеев и славы. Важнее всего.

Для меня такие отношения всегда на первом месте. О них нужно постоянно заботиться, быть честными в них. Вот почему мне было очень больно, когда после одного из поражений я прочитал в прессе, что меня вышвырнут, если я не выиграю следующую игру. Это задело не только меня, но и всю команду, потому что эти сообщения оказались в СМИ неслучайно. Такие новости неизбежно оказывают негативное влияние на персонал, вызывают сомнения, недопонимание и притягивают новые неудачи.

Хорошо, что рядом со мной были замечательные парни, которые со мной до самой смерти. Когда дела пошли плохо, они спасли меня большими победами. Потому что они верили в меня и знали, что я верю в них. Конечно, я не лучший тренер в мире, но я способен дать силу и уверенность, которые нужны каждому в его работе — будь то игрок, член тренерского штаба или любой другой сотрудник. Я точно знаю что нужно команде.

И за эти 20 лет в Мадриде я узнал, что вы, болельщики, конечно, хотите побеждать, но прежде всего вы хотите, чтобы мы — тренеры, персонал и футболисты, полностью отдавались своему делу и клубу. И могу вас заверить, что мы на 100% были верны «Мадриду» и отдали всех себя без остатка.

Также в этом письме я хочу обратиться к журналистам. Я провел сотни пресс-конференций и, к сожалению, мы с вами очень мало говорили о футболе, хотя я знаю, что вы тоже любите футбол. В конце концов, этот вид спорта нас объединяет. Не думайте, что критикую вас или учу вас делать свою работу, но мне бы хотелось, чтобы вопросы не вызывали полемику, чтобы мы чаще говорили об игре и игроках, которые являются и всегда будут самым главным в футболе. Давайте никогда не забывать о футболе, давайте заботиться о футболе.