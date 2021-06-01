Анчелотти возвращается в «Реал». Пересу нужно прикрытие, а «Реалу» — видимость успешности

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сегодня, 19:02

Папа Карло — антикризисный менеджер.

Зидан ушел и оставил «Реал» «в темноте»

Зинедин Зидан не просто покинул тренерский мостик «Мадрида», но и громко хлопнул дверью напоследок, опубликовав открытое письмо, в котором откровенно рассказал об испортившихся отношениях с Флорентино Пересом и признался, что закончил отношения с «Реалом» потому, что его больше не ценили в клубе. Флорентино Переса задели слова Зидана, возможно, они даже заставили президента пересмотреть некоторые кадровые решения (или повлияли на них с другой стороны). Во всяком случае, есть основания так полагать.

Конечно, у каждого своя правда, и тот же Зидан — сложная натура, иначе не был бы таким харизматиком и победителем по жизни, да и не у каждого хватит духу так взбодрить клуб, которому отдал 20 лет жизни. Я уверен, что Зизу действовал искреннее и согласно своему внутреннему моральному кодексу, но здесь и сейчас он сделал «Реалу» больно. Впрочем, с гнойниками иначе и не бывает. Трехкратный победитель Лиги чемпионов предупредил всех своих потенциальных преемников относительно того, что их ждет в Мадриде. Вероятно, некоторых даже заставил отказаться от предложений Переса, получившего не менее ощутимый удар в солнечное сплетение, чем Марко Матерраци в финале ЧМ -2006.

Почеттино, Конте и Рауль — мимо

До взрывного выступления Зидана испанская пресса лениво перебирала кандидатов не тренерский мостик «Реала». Якобы Флорентино Перес рассчитывал выманить из ПСЖ Почеттино (кстати, уже проделывал такой трюк с Анчелотти), к которому давно присматривался, разговаривал с освободившимся из «Интера» Антонио Конте и держал под рукой Рауля. Аллегри был упущен раньше: Массимилиано как будто только и ждал приглашения на знакомое место в «Ювентус».

Открытое письмо Зидана изменило ситуацию: кандидаты начали многозначительно покашливать в трубку, ссылаться на семейные дела, нежелание окунаться в большой проект и Луну в Козероге. Иными словами, Зизу усложнил Флорентино Пересу переговоры с потенциальными тренерами «Реала», да и сам президент наверняка почувствовал, что ситуация изменилась и что работа в «Королевском клубе» после Зидана точно не для всех. Не лучший момент выпускать на большую сцену перспективного Рауля, большой шанс для Конте и Почеттино оказаться непонятыми и нелюбимыми в команде, боготворящей предыдущего тренера.

Анчелотти едет в Мадрид тушить пожары

В столь неблагоприятных обстоятельствах логично было доверить «Реал» опытному менеджеру, который за годы карьеры отрастил толстую кожу и умеет выстраивать отношения в коллективе. Карло Анчелотти, ко всему прочему, раньше уже работал со «Сливочными», у многих футболистов и персонала осталась о нем хорошая память. Не сомневаюсь, что Флорентино Перес в критический момент мог обратиться и к Жозе Моуриньо, которого не переставал ценить после трех лет сотрудничества с ним (2010-2013). Хорошо, что португалец недавно нашел работу в Риме, ведь он приехал бы тушить возгорания с канистрой бензина.

Анчелотти — совершенно другой, и даже если он немного устал и отстал от бешеного ритма современного футбола (иначе провел бы последние годы в МЮ или ПСЖ , а не в «Наполи» и «Эвертоне»), итальянец сумел сохранить репутацию приятного человека, который за счет разговоров, увещеваний, шуток и прибауток может на короткий срок создать видимость нормальности в своем клубе. Флорентину Пересу сейчас нужно именно это, и Карлетто должен осознавать, что его зовут в «Реал» загребать руками жар и прикрывать своей фигурой президента.

Но это тренера не страшит по понятным причинам: Анчелотти 61 год, в последние годы карьера неуклонно шла вниз, а тут такой шанс заскочить обратно на топ-уровень. А что? А вдруг? Кроме того, Папа Карло является редким тренером, который может с ходу дать результат в «Реале» вопреки всем проблемам. У него необязательно получится, но такой шанс есть, в отличие от тех же Конте и Почеттино, которые гораздо сильнее зависимы от прямой поддержки своих работодателей.

Итальянцы вообще склонны моментально что-то выигрывать с «Реалом»: Капелло два раза с разницей в 10 лет заезжал в Мадрид сроком на один сезон и каждый раз выигрывал со «Сливочными» чемпионат Испании. Сам Анчелотти в своей первой же кампании у руля «Королевского клуба» завоевал Кубок Короля и долгожданную «Десиму». Пересу сейчас очень хочется всем доказать: смотрите, «Реал» может побеждать и без Зидана. Анчелотти — это тот тренер, который способен быстро разобраться и повесить ширму успешности. Скорее всего, недолговечную, но Пересу нужно хотя бы сезон пересидеть в окопах.

Договорились за пять дней

СМИ утверждают, что первый контакт с Анчелотти был установлен представителями «Реала» 5 дней назад, причем тогда итальянец рассматривался в качестве одного из страховочных вариантов, но потом события стали развиваться с пугающей быстротой, и после письма Зидана Флорентино Перес лично поговорил с Карло, что говорит о резко возросшей серьезности намерений.

В процессе возвращения Карло Анчелотти в Мадрид достигнут внушительный прогресс, в ближайшие часы итальянец должен договориться с «Эвертоном» о расторжении контракта. «Ириски» хотят получить компенсацию, ведь у «алленаторе» действующее соглашение до 2024 года. Вряд ли это станет такой уж проблемой, все-таки «Реал» и «Эвертон» находятся в разных весовых категориях.

Еще несколько дней назад такое развитие событий казалось сенсационным, но сейчас возвращение Карло Анчелотти в «Реал» через шесть лет после завершения первого периода работы с «Королевским клубом» выглядит уже чем-то неизбежным. И в некотором смысле даже оправданным. В «Мадрид» возвращается тренер, который уже одержал 89 побед у руля «Сливочных» в 119 матчах (75% побед — лучший результат в истории клуба), и он может уберечь «Реал» от падения. Хотя, вероятнее всего, в лучшем случае просто отложит его ненадолго.