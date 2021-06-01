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Мурзагулов объяснил, почему решил уйти из «Уфы» и политики

сегодня, 13:46

Бывший глава совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов объяснил решение покинуть клуб и политическую должность.

Сегодня я покидаю должность главы совета директоров «Уфы» и оставляю пост председателя Общественной палаты Башкирии. Принял решение сменить род деятельности на тот, который мне больше подходит. Конечно, «Уфа» — наше совместное детище с Шамилем Газизовым, которое мы создали 10 лет назад. Но цепляться за кресло и смотреть, как твоё детище умирает, не буду. Если бы я пытался остаться и держаться за своё кресло, то футбольный клуб непременно погиб бы. Это связано со многими причинами, в том числе с той, что я заканчиваю с политикой. Мне она не подходит, да и было ошибкой в неё идти.

Футбольный клуб должен возглавлять тот, кто политически силён, имеет авторитет, вес и возможность убеждать власти регионов и спонсоров, что «Уфу» необходимо финансировать. На сегодняшний день насчёт себя у меня такой уверенности не было, поэтому я принял такое решение.

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ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:16
Решил вовремя ноги делать.
alexgurzan
alexgurzan ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 15:02
.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:56
Я старался, но проигрался :

Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:23
Сдался мужичок .
Брулин
Брулин
сегодня в 13:47
Прпосто политика это не его
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