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Арбелоа может войти в тренерский штаб Анчелотти в «Реале»

сегодня, 17:15

Вчера «Реал» официально объявил о назначении Карло Анчелотти на должность нового главного тренера клуба.

Как сообщается, итальянский специалист хочет пригласить в свой тренерский штаб бывшего защитника «сливочных» Альваро Арбелоа. Анчелотти считает, что Арбелоа может стать важной фигурой из-за его связи с мадридским клубом. Испанский защитник выступал за «Реал» с 2009 по 2016 год.

Стоит отметить, когда Анчелотти первый раз возглавлял «Реал» (2013-2015), в его тренерском штабе также были бывшие футболисты «сливочных» — Зинедин Зидан и Фернандо Йерро.

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:32
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