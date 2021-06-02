Арбелоа может войти в тренерский штаб Анчелотти в «Реале»

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сегодня, 17:15

Вчера «Реал» официально объявил о назначении на должность нового главного тренера клуба.

Как сообщается, итальянский специалист хочет пригласить в свой тренерский штаб бывшего защитника «сливочных» . Анчелотти считает, что Арбелоа может стать важной фигурой из-за его связи с мадридским клубом. Испанский защитник выступал за «Реал» с 2009 по 2016 год.

Стоит отметить, когда Анчелотти первый раз возглавлял «Реал» (2013-2015), в его тренерском штабе также были бывшие футболисты «сливочных» — Зинедин Зидан и Фернандо Йерро.