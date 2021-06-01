Два клуба Серии А интересуются Тедеско

Экс-наставник «Спартака» Доменико Тедеско может продолжить карьеру в Серии А.
В услугах специалиста заинтересованы «Верона» и «Специа». Отмечается, что конкретных предложений у наставника пока нет.
Ранее слухи связывали Тедеско с «Фиорентиной».
Экс-наставник «Спартака» Доменико Тедеско может продолжить карьеру в Серии А.
В услугах специалиста заинтересованы «Верона» и «Специа». Отмечается, что конкретных предложений у наставника пока нет.
Ранее слухи связывали Тедеско с «Фиорентиной».
Но предложений нет!!!
Но предложений нет!!!