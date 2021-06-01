ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИталия. Серия А 2020/2021

Два клуба Серии А интересуются Тедеско

сегодня, 22:10

Экс-наставник «Спартака» Доменико Тедеско может продолжить карьеру в Серии А.

В услугах специалиста заинтересованы «Верона» и «Специа». Отмечается, что конкретных предложений у наставника пока нет.

Ранее слухи связывали Тедеско с «Фиорентиной».

Все новости
СлухиАнчелотти разрывает контракт с «Эвертоном». Он возглавит «Реал»
Сегодня, 15:46 Комментарии25
СлухиАнчелотти может вернуться в «Реал»
Вчера, 22:45 Комментарии6
СлухиНеста может возглавить «Лацио»
Вчера, 13:39 Комментарии4
СлухиКонте и Рауль отказались возглавить «Реал»
Вчера, 10:43 Комментарии24
СлухиСарри может возглавить «Лацио»
30 мая Комментарии9
Лёв отреагировал на слухи о работе в «Реале»
29 мая Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 23:38
Пока наверное не согласится,не его уровень! 😜
Ironigor
Ironigor ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 22:54
Правильно, в Румынии или Польше !!!)
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 22:52
Вполне возможно. Тедеско является представителем немецкой школы, являющейся на текущий момент наиболее успешной. Но судя по произошедшему в "Спартаке" скорее всего он будет искать работу с условием находится недалеко от семьи.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 22:49
Востребован румын))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 22:14, ред.
Утинные истории писателей фантастов !!!
Но предложений нет!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100