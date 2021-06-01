Два клуба Серии А интересуются Тедеско

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сегодня, 22:10

Экс-наставник «Спартака» может продолжить карьеру в Серии А.

В услугах специалиста заинтересованы «Верона» и «Специа». Отмечается, что конкретных предложений у наставника пока нет.

Ранее слухи связывали Тедеско с «Фиорентиной».