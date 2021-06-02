Анчелотти ответил на вопрос о будущем Рамоса, Бэйла и Иско в «Реале»

Новый главный тренер «Реала» прокомментировал информацию о том, что ряд игроков могут покинуть мадридский клуб этим летом.

Будущее Иско и Марсело ? Я очень привязан ко всем футболистам. Они должны показать, что они хотят играть за «Реал».

Серхио Рамос? Конечно, он очень важный игрок для «Реала», он сыграл основополагающую роль во всех успехах клуба. Я знаю, что он говорит о продлении контракта, но я не знаю подробностей.

Бэйл? Он мало играл в Премьер-Лиге, но забил много голов. Он был очень эффективен в последних играх. Он возвращается, и я хорошо его знаю. Если у него есть мотивация стараться изо всех сил, он сможет провести отличный сезон, не сомневаюсь.