ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2020/2021

Анчелотти ответил на вопрос о будущем Рамоса, Бэйла и Иско в «Реале»

сегодня, 19:33

Новый главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал информацию о том, что ряд игроков могут покинуть мадридский клуб этим летом.

Будущее Иско и Марсело ? Я очень привязан ко всем футболистам. Они должны показать, что они хотят играть за «Реал».

Серхио Рамос? Конечно, он очень важный игрок для «Реала», он сыграл основополагающую роль во всех успехах клуба. Я знаю, что он говорит о продлении контракта, но я не знаю подробностей.

Бэйл? Он мало играл в Премьер-Лиге, но забил много голов. Он был очень эффективен в последних играх. Он возвращается, и я хорошо его знаю. Если у него есть мотивация стараться изо всех сил, он сможет провести отличный сезон, не сомневаюсь.

Анчелотти подписал контракт с «Реалом» вчера. Соглашение рассчитано на три года.

Все новости
СлухиСтало известно, сколько «Вест Хэм» заплатит «Спартаку» за трансфер Крала
Сегодня, 21:56 Комментарии2
Анчелотти: «Я счастлив, что Роналду забивает много голов за „Ювентус“»
Сегодня, 21:09 Комментарии3
СлухиСарри просит «Лацио» купить Иличича
Сегодня, 14:40 Комментарии5
СлухиСтали известны планы «Реала» на летнее трансферное окно
Сегодня, 12:08 Комментарии9
Слухи«Реал» хочет подписать Мбаппе, поэтому клуб решил не переманивать Почеттино
Сегодня, 11:50 Комментарии9
СлухиАгуэро отказал «Ювентусу» ради «Барселоны»
Сегодня, 11:42 Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Incredulous
Incredulous
сегодня в 20:29
А что он еще может сказать, если он вчера только контракт подписал.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 20:23
Только по Бэйлу всё понятно, что он вернётся.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 19:52
Сказал что ничего не сказал)))
dimagas2
dimagas2
сегодня в 19:40
Короче на выход всем ветеренарам Реала.
ДСА
ДСА
сегодня в 19:34
Состав по любому надо чувствовать.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100