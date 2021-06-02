Сарри просит «Лацио» купить Иличича

1622634056

сегодня, 14:40

La Gazzetta dello Sport сообщает, что полузащитник может продолжить карьеру в «Лацио».

Контракт игрока с «Аталантой» подошел к концу, стороны не стали продлевать соглашение.

Отмечается, что в трансфере Иличича заинтересован , который в ближайшее время должен возглавить «Лацио».