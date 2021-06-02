Сарри просит «Лацио» купить Иличича

La Gazzetta dello Sport сообщает, что полузащитник Йосип Иличич может продолжить карьеру в «Лацио».
Контракт игрока с «Аталантой» подошел к концу, стороны не стали продлевать соглашение.
Отмечается, что в трансфере Иличича заинтересован Маурицио Сарри, который в ближайшее время должен возглавить «Лацио».
Насчёт старости можно поспорить. Иличич ещё пару сезонов может на высоком уровне отыграть.
С другой стороны если в Аталанте будут больше ставить на молодых, на того же Миранчука, то по обоюдному согласию расстанутся.
Насчёт старости можно поспорить. Иличич ещё пару сезонов может на высоком уровне отыграть.
С другой стороны если в Аталанте будут больше ставить на молодых, на того же Миранчука, то по обоюдному согласию расстанутся.