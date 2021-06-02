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Сарри просит «Лацио» купить Иличича

сегодня, 14:40

La Gazzetta dello Sport сообщает, что полузащитник Йосип Иличич может продолжить карьеру в «Лацио».

Контракт игрока с «Аталантой» подошел к концу, стороны не стали продлевать соглашение.

Отмечается, что в трансфере Иличича заинтересован Маурицио Сарри, который в ближайшее время должен возглавить «Лацио».

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Байкал-38
Байкал-38 ответ 3_DEIVID (раскрыть)
сегодня в 15:21
Да с Гасперини сложно спорить. Один из немногих тренеров, который гнёт свою линию, не обращая внимание на руководство.
Насчёт старости можно поспорить. Иличич ещё пару сезонов может на высоком уровне отыграть.
С другой стороны если в Аталанте будут больше ставить на молодых, на того же Миранчука, то по обоюдному согласию расстанутся.
3_DEIVID
3_DEIVID ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 15:04
Он старый и главное - он не нужен Гасперини, с которым у него конфликт.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 14:51
Если у Сарри не получится подписать Иличича, то купят Оздоева.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 14:45, ред.
Зачем Иличичу переходить в команду ниже уровня?
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