Зарплата Дзагоева составит 1,2 млн евро, если он сыграет 70% матчей

ЦСКА ведёт переговоры о новом контракте с полузащитником Аланом Дзагоевым.
Как сообщается, зарплата футболиста по новому соглашению составит 1,2 млн евро в год. Однако сумма будет выплачена полностью только в том случае, если Дзагоев сыграет 70% матчей.
ЦСКА хочет перестраховать себя, потому что полузащитник подвержен травмам, при этом «армейцы» желают сохранить Дзагоева в своём составе.
Но тут ситуация несколько иная...
Контракт есть контракт...
Игрок свою работу работает....а соизволит ли мистер Олич дать ему 71% игр или нет....нанесёт ли ему кто травму или нет...неизвестно.........так же как и невозможно предугадать рецидив старых болячек.....
Тогда уж вообще контрактную систему в топку....если контракт настолько вариативен от независимых от тебя причин...
Как отыграл - так и получи....через 10 минут после 30-го тура...
А заранее говорить игроку "Ты уж понравься Оличу на 70% и постарайся не травмироваться" - чушь.....
Но тут ситуация несколько иная...
Контракт есть контракт...
Игрок свою работу работает....а соизволит ли мистер Олич дать ему 71% игр или нет....нанесёт ли ему кто травму или нет...неизвестно.........так же как и невозможно предугадать рецидив старых болячек.....
Тогда уж вообще контрактную систему в топку....если контракт настолько вариативен от независимых от тебя причин...
Как отыграл - так и получи....через 10 минут после 30-го тура...
А заранее говорить игроку "Ты уж понравься Оличу на 70% и постарайся не травмироваться" - чушь.....
К сожалению на поле Алан это редкость.
К сожалению на поле Алан это редкость.
Или каждый месяц будут высчитывать проценты? Теперь ему в больничке особо не поваляешся...
Или каждый месяц будут высчитывать проценты? Теперь ему в больничке особо не поваляешся...
Но ещё А.П.Чехов в 1880 году писАл о безуспешности этого занятия...
Но ещё А.П.Чехов в 1880 году писАл о безуспешности этого занятия...
Казалось что юмористическая часть подготовки команды к новому сезону окончится на Заболотном.....так нет....теперь 70%-й Дзагоев....
Казалось что юмористическая часть подготовки команды к новому сезону окончится на Заболотном.....так нет....теперь 70%-й Дзагоев....