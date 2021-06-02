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Зарплата Дзагоева составит 1,2 млн евро, если он сыграет 70% матчей

сегодня, 20:43

ЦСКА ведёт переговоры о новом контракте с полузащитником Аланом Дзагоевым.

Как сообщается, зарплата футболиста по новому соглашению составит 1,2 млн евро в год. Однако сумма будет выплачена полностью только в том случае, если Дзагоев сыграет 70% матчей.

ЦСКА хочет перестраховать себя, потому что полузащитник подвержен травмам, при этом «армейцы» желают сохранить Дзагоева в своём составе.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ kust07 (раскрыть)
сегодня в 21:59
Открой нам тайну.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 21:59
70 процентов матчей по 15 минут? Думаю,что и это малореально.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 21:56
Сначала насчет травм. Известно же, что далеко не везде и не всегда и не всем больничный оплачивают в размере 100%. И далее. Я не думаю, что любой тренер и Олич тоже, враг себе, чтобы не выпускать игрока , находящегося в хорошей форме. А поддержание формы - это прерогатива игрока. Разве нет.? Деньги надо зарабатывать, а не получать.
kust07
kust07
сегодня в 21:49
Травмы это все отмазки, там проблемы личного характера, проблемы в личной жизни.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 21:47, ред.
Я тоже за то чтоб актёры получали гонорары согласно кассовым сборам фильма в прокате.. ...а не за установленный тариф съёмочного дня....

Но тут ситуация несколько иная...
Контракт есть контракт...
Игрок свою работу работает....а соизволит ли мистер Олич дать ему 71% игр или нет....нанесёт ли ему кто травму или нет...неизвестно.........так же как и невозможно предугадать рецидив старых болячек.....

Тогда уж вообще контрактную систему в топку....если контракт настолько вариативен от независимых от тебя причин...
Как отыграл - так и получи....через 10 минут после 30-го тура...

А заранее говорить игроку "Ты уж понравься Оличу на 70% и постарайся не травмироваться" - чушь.....
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 21:42
Он так много никогда не играл
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 21:40
А сколько он реально получит почему не озвучили?
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
сегодня в 21:30
Он больше нужен как лидер ко орый может зарядить.
К сожалению на поле Алан это редкость.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 21:21
А потом на скамейке будут морозить, чтобы денюжки сэкономить
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 21:17
В принципе, Алан очень качественный игрок, но только когда на поле, а на поле он редко, поэтому и перестраховываются.
youtomee
youtomee
сегодня в 21:09
ну 70% он по-любому не сыграет, потому что пара травм у него уже запланированы на сезон + время на восстановление и тб, игр на 10 при большой удаче его хватит
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 21:09
Я конечно далек от мысли считать этот текст юмором, но смею заметить, что в любом уважающем себя клубе есть врачи, которые определяют возможность, либо невозможность игрока выйти на поле. Кроме этого , есть такое понятие как спортивная форма, которая определяется не только играми, но и тренировками. Так вот , речь идет о том, что , если из-за травм, или потери формы он выйдет на поле в менее , чем 70% календарных игр, его контракт снижается. Кстати такую форму контракта следует вводить и в зависимости от результатов команды. В ЦСКА испокон века так было. Спасибо за внимание.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:53
Получается вся зарплата в конце сезона когда все проценты посчитают;)
Или каждый месяц будут высчитывать проценты? Теперь ему в больничке особо не поваляешся...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:52
Сыграет ли....... Вопрос
Меч Уоллеса
Меч Уоллеса
сегодня в 20:52
Неплохо, учитывая, что 1/3 часть сезона можно ваньку ломать)
particular
particular
сегодня в 20:51, ред.
Гонка за 2-мя зайцами - не прогадать в деньгах и сохранить игрока...
Но ещё А.П.Чехов в 1880 году писАл о безуспешности этого занятия...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:48, ред.
Судя по всему "перестраховщики" в ЦСКА считают что Дзагоев сам определяет своё место в составе...и сам решает когда ему травмироваться...а когда не травмироваться....

Казалось что юмористическая часть подготовки команды к новому сезону окончится на Заболотном.....так нет....теперь 70%-й Дзагоев....
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