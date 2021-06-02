Зарплата Дзагоева составит 1,2 млн евро, если он сыграет 70% матчей

1622655836

сегодня, 20:43

ЦСКА ведёт переговоры о новом контракте с полузащитником .

Как сообщается, зарплата футболиста по новому соглашению составит 1,2 млн евро в год. Однако сумма будет выплачена полностью только в том случае, если Дзагоев сыграет 70% матчей.