Мюллер: «Немного обидно, что мы не победили Данию»

Форвард «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер подвёл итоги товарищеского матча против Дании (1:1).
Это был напряжённый матч. Сегодня мы увидели много хорошего в нашем исполнении, но прямо сейчас трудно анализировать. Я чувствовал, что мы были достаточно решительны в атакующих действиях.
Нам могло бы повезти чуть больше в эпизодах с двумя ударами в каркас ворот. Так что, возможно, это немного обидно, что мы не победили сегодня.
Мыслями об игре также поделился наставник сборной Дании Касппер Хьюлманд.