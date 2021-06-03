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Мюллер: «Немного обидно, что мы не победили Данию»

сегодня, 03:51
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия1 : 1Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Форвард «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер подвёл итоги товарищеского матча против Дании (1:1).

Это был напряжённый матч. Сегодня мы увидели много хорошего в нашем исполнении, но прямо сейчас трудно анализировать. Я чувствовал, что мы были достаточно решительны в атакующих действиях.

Нам могло бы повезти чуть больше в эпизодах с двумя ударами в каркас ворот. Так что, возможно, это немного обидно, что мы не победили сегодня.

Мыслями об игре также поделился наставник сборной Дании Касппер Хьюлманд.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:26
Пусть датчане порадуются.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:09
Нормальный результат для товарняка
ДСА
ДСА
сегодня в 05:52
Дания - скрытый фаворит.
shlomo
shlomo
сегодня в 04:33
В принципе ожидаемый результат
mihaluch
mihaluch
сегодня в 04:33
Если бы поставили перед цель победили.
Gahi
Gahi
сегодня в 03:58
Всё впереди нужно использывать свои моменты и забивать голы. Удачи
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 03:58
Да и черт с ним
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