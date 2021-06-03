Мюллер: «Немного обидно, что мы не победили Данию»

Форвард «Баварии» и сборной Германии подвёл итоги товарищеского матча против Дании (1:1).

Это был напряжённый матч. Сегодня мы увидели много хорошего в нашем исполнении, но прямо сейчас трудно анализировать. Я чувствовал, что мы были достаточно решительны в атакующих действиях.

Нам могло бы повезти чуть больше в эпизодах с двумя ударами в каркас ворот. Так что, возможно, это немного обидно, что мы не победили сегодня.