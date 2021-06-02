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Венгер назвал главного фаворита чемпионата Европы

сегодня, 19:12

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер ответил на вопрос о том, какую сборную он считает главным фаворитом на Евро-2020.

Франция будет суперфаворитом этого турнира по многим причинам. Главная из них, конечно, в том, что они убедительно выиграли чемпионат мира в России. Франция — молодая команда. И они ещё не достигли пика. И поэтому я считаю, что они также будут абсолютными фаворитами. Представьте, что у вас в составе играют Мбаппе, Бензема, Гризманн, Коман и все остальные. Франция имеет исключительный атакующий потенциал даже на скамейке запасных.

В этой группе центральноевропейских команд, которые выглядят фаворитами, могут быть Франция, Бельгия, Англия. Нидерланды также имеют небольшой шанс на победу. Это ядро ​​Европы, поэтому среди фаворитов в этой группе я бы поставил Францию ​​выше других.

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Все комментарии
ladrINTER
ladrINTER
сегодня в 21:09
Всё верно говорит Арсен. Явный фаворит это Франция. И по составу и по опыту и по возрасту. Один Канте чего стоит.
kust07
kust07
сегодня в 20:43
Все по делу сказал.Единственное Германию забыл причислить к фаворитам.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:40
Точно не Финляндия.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:06, ред.
Можно подумать Германия не попала на ЧЕ....

Немцы чаще всех играли в финалах ЧЕ...
И чаще чаще всех играли в финалах ЧМ...
RR117
RR117
сегодня в 20:04, ред.
Удивительно, но даже сейчас эксперты не ставят Португалию в фавориты, хотя у них только сейчас состав отвечает приставке топ, впервые за долгие 12-13 лет.

Но одно уверенно можно сказать, что Португалии дико не повезло с группой - попасть в одну группу с действующими ЧМ и Германией, то еще удовольствие. Да и крепкая в последние годы Венгрия тоже может преподнести сюрпризы.
David Young
David Young
сегодня в 19:45
Франция является одним из главных фаворитов, но, на мой взгляд, вторым после Бельгии. Так совпало что именно эти две команды находятся на первых двух строчках рейтинга ФИФА на данный момент.

А что касается Англии и Нидерландов, то хотя бы вторые места они наверняка займут, но к явным фаворитам я их не отношу, при этом шансы выиграть Евро у них всё равно значительно выше чем у многих других сборных.

Не стоит исключать того что записной фаворит любой группы может выступить хуже чем ожидалось, и те от кого не ожидали ничего значительного в плане результатов станут открытиями турнира. Например могут удивить Португалия и Дания, хотя они и сильны, не столь многие сильно верят в них. В группах с лишь одним явным фаворитом, как например в группе Италии, может произойти многое, как и в группе действующего чемпиона мира. Но сюрпризы могут произойти в любом матче, а в некоторых матчах быть уверенным в исходе так и вовсе будет опрометчиво.

В любом случае Евро предвещает быть весьма интересным.
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 19:22
beefs
beefs
сегодня в 19:14
посмотрим какой ты предсказатель...
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