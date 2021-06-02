Венгер назвал главного фаворита чемпионата Европы

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер ответил на вопрос о том, какую сборную он считает главным фаворитом на Евро-2020.
Франция будет суперфаворитом этого турнира по многим причинам. Главная из них, конечно, в том, что они убедительно выиграли чемпионат мира в России. Франция — молодая команда. И они ещё не достигли пика. И поэтому я считаю, что они также будут абсолютными фаворитами. Представьте, что у вас в составе играют Мбаппе, Бензема, Гризманн, Коман и все остальные. Франция имеет исключительный атакующий потенциал даже на скамейке запасных.
В этой группе центральноевропейских команд, которые выглядят фаворитами, могут быть Франция, Бельгия, Англия. Нидерланды также имеют небольшой шанс на победу. Это ядро Европы, поэтому среди фаворитов в этой группе я бы поставил Францию выше других.
А что касается Англии и Нидерландов, то хотя бы вторые места они наверняка займут, но к явным фаворитам я их не отношу, при этом шансы выиграть Евро у них всё равно значительно выше чем у многих других сборных.
Не стоит исключать того что записной фаворит любой группы может выступить хуже чем ожидалось, и те от кого не ожидали ничего значительного в плане результатов станут открытиями турнира. Например могут удивить Португалия и Дания, хотя они и сильны, не столь многие сильно верят в них. В группах с лишь одним явным фаворитом, как например в группе Италии, может произойти многое, как и в группе действующего чемпиона мира. Но сюрпризы могут произойти в любом матче, а в некоторых матчах быть уверенным в исходе так и вовсе будет опрометчиво.
В любом случае Евро предвещает быть весьма интересным.
А что касается Англии и Нидерландов, то хотя бы вторые места они наверняка займут, но к явным фаворитам я их не отношу, при этом шансы выиграть Евро у них всё равно значительно выше чем у многих других сборных.
Не стоит исключать того что записной фаворит любой группы может выступить хуже чем ожидалось, и те от кого не ожидали ничего значительного в плане результатов станут открытиями турнира. Например могут удивить Португалия и Дания, хотя они и сильны, не столь многие сильно верят в них. В группах с лишь одним явным фаворитом, как например в группе Италии, может произойти многое, как и в группе действующего чемпиона мира. Но сюрпризы могут произойти в любом матче, а в некоторых матчах быть уверенным в исходе так и вовсе будет опрометчиво.
В любом случае Евро предвещает быть весьма интересным.