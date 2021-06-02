Венгер назвал главного фаворита чемпионата Европы

Бывший главный тренер «Арсенала» ответил на вопрос о том, какую сборную он считает главным фаворитом на Евро-2020.

Франция будет суперфаворитом этого турнира по многим причинам. Главная из них, конечно, в том, что они убедительно выиграли чемпионат мира в России. Франция — молодая команда. И они ещё не достигли пика. И поэтому я считаю, что они также будут абсолютными фаворитами. Представьте, что у вас в составе играют Мбаппе, Бензема, Гризманн, Коман и все остальные. Франция имеет исключительный атакующий потенциал даже на скамейке запасных.

В этой группе центральноевропейских команд, которые выглядят фаворитами, могут быть Франция, Бельгия, Англия. Нидерланды также имеют небольшой шанс на победу. Это ядро ​​Европы, поэтому среди фаворитов в этой группе я бы поставил Францию ​​выше других.