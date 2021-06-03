ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеТоварищеские матчи. Сборные 2021

Дешам: «Нападающие сборной Франции обладают полной свободой на поле»

сегодня, 04:38
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция3 : 0Логотип футбольный клуб УэльсУэльсМатч завершен

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу в товарищеском матче с Уэльсом (3:0).

От игры осталось хорошее впечатление, но удаление одного игрока соперника [на 26-й минуте] упростило нам задачу, и мы создали много моментов. Мы могли бы забить ещё, если бы нам чуть больше повезло. Их вратарь выдал отличный сейв, отразив пенальти в исполнении Карима [Бензема], мы также попали в штангу.

У трёх нападающих [сборной Франции] нет фиксированных позиций на поле, они обладают полной свободой. Они умны, и у каждого из них есть характеристики, которыми они дополняют друг друга.

Карим показал своих технические способности. Мне бы хотелось, чтобы он забил [пенальти]. Это был важный момент для него. Он играл на команду.

Все новости
Альба: «Куман провёл отличный сезон. Надеюсь, скоро всё решится»
Сегодня, 07:29 Комментарии1
Эриксен: «Сборная Дании может многое улучшить и сделает это»
Сегодня, 06:57 Комментарии1
Сака: «С детства мечтал забить гол за свою страну»
Сегодня, 06:00 Комментарии5
Де Бур — о ничьей с Шотландией: «Мы лишь раз тренировали эту схему»
Сегодня, 05:36 Комментарии5
Азар: «Приход Анчелотти в „Реал“ — это хорошая новость для меня»
Сегодня, 04:56 Комментарии5
Мюллер: «Немного обидно, что мы не победили Данию»
Сегодня, 03:51 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 06:18
Играли в большинстве!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:39
Похоже это фавориты ЕВРО.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100