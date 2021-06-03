Дешам: «Нападающие сборной Франции обладают полной свободой на поле»

Главный тренер сборной Франции прокомментировал победу в товарищеском матче с Уэльсом (3:0).

От игры осталось хорошее впечатление, но удаление одного игрока соперника [на 26-й минуте] упростило нам задачу, и мы создали много моментов. Мы могли бы забить ещё, если бы нам чуть больше повезло. Их вратарь выдал отличный сейв, отразив пенальти в исполнении Карима [Бензема], мы также попали в штангу.

У трёх нападающих [сборной Франции] нет фиксированных позиций на поле, они обладают полной свободой. Они умны, и у каждого из них есть характеристики, которыми они дополняют друг друга.

Карим показал своих технические способности. Мне бы хотелось, чтобы он забил [пенальти]. Это был важный момент для него. Он играл на команду.