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Талалаев: «Джикия проигрывает Семёнову в универсальных качествах»

04 июня 2021, 08:21

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев сравнил защитника Андрея Семёнова с Георгием Джикией.

Из линии обороны Семёнов — самый пасующий. Андрей отрезает много игроков своими передачами. К примеру, в последнем матче против «Спартака» на первом месте по этому показателю будет Полярус, а потом — Семёнов. Сборная нам тоже присылает цифры по его работе. Мы видим, что он очень сильно прибавил по работе на максимальной мощности. Работа с мячом хорошая, плюс универсален. Семёнов может играть и в схеме с тремя центральными, и с двумя. Когда говорят про Джикию, то Георгий — это борьба, единоборства, эмоции. Но с точки зрения работы с мячом, чтения игры, страховки и игры на опережение Семёнов всегда в лидерах.

Если брать универсальные качества, то Джикия в этом Андрею проигрывает. Именно в определённых компонентах. А если говорить об ошибках, то здесь вопрос в том, какие игровые принципы у сборной. Мы не знаем, какие инструкции даёт Черчесов. Они могут отличаться от наших. И ты перестраиваешься, привыкаешь. От этого могут быть ошибки.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:49
всё не так однозначно
dеigandre
dеigandre ответ LOpp (раскрыть)
04 июня в 12:40
Я очень сильно удивился, когда не увидел Габулова в заявке на Евро
LOpp
LOpp ответ dеigandre (раскрыть)
04 июня в 12:28
видимо Дивеев не умеет шашлык замачивать))
dеigandre
dеigandre ответ LOpp (раскрыть)
04 июня в 11:14
Да лучше бы после ЧМ начали Дивеева сразу наигрывать.
Пусть покосячит, зато опыта наберется. Чем это 30-летнее полено наигрывать и вечные косяки смотреть.
makkie
makkie ответ stanichnik (раскрыть)
04 июня в 11:11
Одно время ходили слухи, что у Талалаева конфликт со старожилами Ахмата.
В итоге Иванов и Семёнов сидели на лавке. Потом Иванов ушёл в Уфу, а Семенов и дальше играет за Ахмат.
Видать, помирились с Талалаевым.
YVG
YVG
04 июня в 10:32
Талалаев совершенно прав, Джикия сильно распиарен.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
04 июня в 10:22, ред.
Джикия гораздо сильнее Семенова,а в пару к Джикии надо наигрывать Дивеева
Сп62
Сп62
04 июня в 10:19
Талалаев себе противоречит. Если игрок универсален, ему не составляет труда перестраиваться. Главное же качество защитника это единоборство.
LOpp
LOpp ответ dеigandre (раскрыть)
04 июня в 10:19
просто ему нет достойный замены, с центральными защитниками в России вообще беда
Grabovsky
Grabovsky
04 июня в 09:14
Ну тут хз. По мне так Джикия будет по сильнее Семёнова...
dеigandre
dеigandre ответ Федор Паршунин (раскрыть)
04 июня в 09:03
Постоянные привозы, потеря позиции и соперников-поражает, что он столько времени основной игрок сборной страны
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
04 июня в 09:00
Семёнов всегда мне нравился но джикия как мне кажется один из сильных на своей позиции но Талалаеву виднее как тренеру.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
04 июня в 08:59
Семенов - одно из самых слабых звеньев в защите сборной России. Хороший пас - это конечно хорошо, но главный скилл защитника - надежность и отсутствие ошибок, а здесь у Семенова проблемы.
ДАША Д
ДАША Д
04 июня в 08:59
У Черчесова другое мнение.
dеigandre
dеigandre
04 июня в 08:50
Так смешно-как-будто мы не видим постоянных систематических косяков Семенова
stanichnik
stanichnik
04 июня в 08:37
Расхваливает так, как будто продать собирается.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
04 июня в 08:36
Пусть они друг другу что угодно проигрывают......лишь бы соперникам не проигрывали....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 июня в 08:28
Наверное, так и есть...
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