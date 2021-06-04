Талалаев: «Джикия проигрывает Семёнову в универсальных качествах»

Главный тренер «Ахмата» сравнил защитника с .

Из линии обороны Семёнов — самый пасующий. Андрей отрезает много игроков своими передачами. К примеру, в последнем матче против «Спартака» на первом месте по этому показателю будет Полярус, а потом — Семёнов. Сборная нам тоже присылает цифры по его работе. Мы видим, что он очень сильно прибавил по работе на максимальной мощности. Работа с мячом хорошая, плюс универсален. Семёнов может играть и в схеме с тремя центральными, и с двумя. Когда говорят про Джикию, то Георгий — это борьба, единоборства, эмоции. Но с точки зрения работы с мячом, чтения игры, страховки и игры на опережение Семёнов всегда в лидерах.

Если брать универсальные качества, то Джикия в этом Андрею проигрывает. Именно в определённых компонентах. А если говорить об ошибках, то здесь вопрос в том, какие игровые принципы у сборной. Мы не знаем, какие инструкции даёт Черчесов. Они могут отличаться от наших. И ты перестраиваешься, привыкаешь. От этого могут быть ошибки.