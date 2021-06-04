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Бояринцев: «Не думаю, что Черчесов будет кого-то беречь перед Бельгией»

сегодня, 01:12
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб БолгарияБолгарияЗавтра в 19:00 Не начался

Экс-полузащитник сборной России Денис Бояринцев поделился ожиданиями от предстоящего контрольного матча российской команды против Болгарии в преддверии Евро-2020.

Я не думаю, что Черчесов будет кого-то беречь перед Бельгией. Поэтому процентов на 90 состав нашей команды будет оптимальным. Скорее всего, в воротах будет Шунин. Наверняка, увидим на поле Марио, Миранчук получит ещё один шанс закрепиться в старте. Для тренерского штаба важно проверить физическое состояние команды, тактические задумки. Результат надо оставить на второй план и смотреть на перспективу в групповом этапе.

Все болельщики сборной хотят видеть положительный результат в Болгарией, хорошую игру, как в первом тайме нашей сборной с Польшей. Но самое важное, чтобы ребята были на пике в игре с Бельгией.

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес сообщил о том, что полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне, скорее всего, не успеет восстановиться к матчу с Россией.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:12
Чего гадать, наш рулевой непредсказуем. Будет матч , будет пища.
Mangur
Mangur
сегодня в 01:41
Главное в гостях не проиграть. Удачи.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:17, ред.
Только Победа.
Всё для фронта, всё для Победы !!! ✌
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