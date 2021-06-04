Бояринцев: «Не думаю, что Черчесов будет кого-то беречь перед Бельгией»

Экс-полузащитник сборной России поделился ожиданиями от предстоящего контрольного матча российской команды против Болгарии в преддверии Евро-2020.

Я не думаю, что Черчесов будет кого-то беречь перед Бельгией. Поэтому процентов на 90 состав нашей команды будет оптимальным. Скорее всего, в воротах будет Шунин. Наверняка, увидим на поле Марио, Миранчук получит ещё один шанс закрепиться в старте. Для тренерского штаба важно проверить физическое состояние команды, тактические задумки. Результат надо оставить на второй план и смотреть на перспективу в групповом этапе.

Все болельщики сборной хотят видеть положительный результат в Болгарией, хорошую игру, как в первом тайме нашей сборной с Польшей. Но самое важное, чтобы ребята были на пике в игре с Бельгией.