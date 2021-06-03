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Оздоев: «Надеюсь, наши фанаты, живущие в Дании, прорвутся на матч»

сегодня, 21:22

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев порассуждал о предстоящем чемпионате Европы.

Болельщиков сборной России не будет в Копенгагене? Мое мнение – наши болельщики должны были туда поехать, как и каждый, кто приезжает к нам. Без нашего болельщика нам гораздо тяжелее. Но мы прекрасно понимаем, что они нас всегда поддерживают, даже сидя у телеэкрана. Надеюсь, наши, которые там живут, будучи гражданами Евросоюза, все равно прорвутся. Будут нас поддерживать, я абсолютно в этом уверен.

Чувствуется ли пульс Евро? По сравнению со сбором в Австрии все стало серьезней? Нет, при Станиславе Саламовиче всегда все серьезно. Каждый игрок понимает, зачем он приехал, и к чему мы готовимся.

Жалко, что игрок такого класса, как Де Брюйне, получил травму. Он попал в тяжелую ситуацию для себя самого, но я надеюсь, что у него все будет хорошо. Здоровья Кевину, мы занимаемся одним делом.

Потеря Де Брюйне весома для Бельгии, но у нее очень хороший состав и без него.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 23:03
Очень жаль, что для своего героя самый популярный и пропихивыемый футболист выбрал сомнительного персонажа
Futurista
Futurista
сегодня в 22:11
Все прорвутся...оба два...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 21:58
.....прорвутся на матч в костюмах дедпула)
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 21:46
Кто хочет, тот прорвётся
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