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Силлессен раскритиковал де Бура за своё исключение из сборной Нидерландов

04 июня 2021, 04:41

Вратарь «Валенсии» Яспер Силлессен в интервью De Telegraaf подверг критике главного тренера сборной Нидерландов Франка де Бура, исключившего голкипера из заявки «оранжевых» на Евро-2020 в связи с заражением коронавирусом.

Это серьёзнейший удар. Де Бур знал, что результат теста положителен. Затем в воскресенье он сказал, что я немедленно присоединюсь к команде, когда результат моего ежедневного экспресс-теста окажется отрицательным. Если это необходимо, я мог бы присоединиться уже после сбора. Я правда не понимаю, что изменилось с того момента.

Правила разрешают менять вратарей по ходу турнира, а времени предостаточно. У меня были симптомы коронавируса в течение дня, но в остальном никаких проблем не наблюдалось.

Я никогда не чувствовал себя таким беспомощным и злым.

Я не хочу говорить что-то, что навредит парням. Я также считаю, что сейчас неуместно выкладывать на стол все карты, потому что мои партнёры по команде скоро начнут выступления на Евро. А у нашей команды только одна цель — наилучшим образом выступить на чемпионате Европы.

Вместо Силлессена в сборную Нидерландов был вызван вратарь «АЗ Алкмара» Марко Бизо.

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Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 18:21
Слабый вратарь ,не понимал чем он топ .
3_DEIVID
3_DEIVID
04 июня в 07:56
Бизо та ещё днина. В ЛЧ в квалификации с ДК напривозил. На... его вообще вызвали?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
04 июня в 06:33
Тренеру виднее.
КЭТиК
КЭТиК
04 июня в 05:42
Болеть надо вовремя.
Ironigor
Ironigor
04 июня в 04:57
Ну а кому сейчас легко !??
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