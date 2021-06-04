Силлессен раскритиковал де Бура за своё исключение из сборной Нидерландов

Вратарь «Валенсии» в интервью De Telegraaf подверг критике главного тренера сборной Нидерландов , исключившего голкипера из заявки «оранжевых» на Евро-2020 в связи с заражением коронавирусом.

Это серьёзнейший удар. Де Бур знал, что результат теста положителен. Затем в воскресенье он сказал, что я немедленно присоединюсь к команде, когда результат моего ежедневного экспресс-теста окажется отрицательным. Если это необходимо, я мог бы присоединиться уже после сбора. Я правда не понимаю, что изменилось с того момента.

Правила разрешают менять вратарей по ходу турнира, а времени предостаточно. У меня были симптомы коронавируса в течение дня, но в остальном никаких проблем не наблюдалось.

Я никогда не чувствовал себя таким беспомощным и злым.

Я не хочу говорить что-то, что навредит парням. Я также считаю, что сейчас неуместно выкладывать на стол все карты, потому что мои партнёры по команде скоро начнут выступления на Евро. А у нашей команды только одна цель — наилучшим образом выступить на чемпионате Европы.