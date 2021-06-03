Отец Агуэро: «Гвардиола никогда не любил Серхио»

Отец форварда «Барселоны» Серхио Агуэро подверг критике наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу.
Я не верю его слезам. Он никогда не любил Агуэро. Гвардиола хочет быть главным героем во всех командах, в которых находится.
На Серхио также претендовали «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Челси». Были варианты и в Италии.
Недавно Агуэро сменил «Сити» на «Барселону». Последним матчем аргентинца за «горожан» стал проигранный финал ЛЧ против «Челси». Агуэро вышел на поле в концовке встречи.
У Гвардиолы свои дети есть. )
Некоторые люди почему то думают что вокруг них крутится мир. И все им что то должны.
У Гвардиолы свои дети есть. )
Некоторые люди почему то думают что вокруг них крутится мир. И все им что то должны.