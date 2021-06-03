Отец Агуэро: «Гвардиола никогда не любил Серхио»

Отец форварда «Барселоны» подверг критике наставника «Манчестер Сити» .

Я не верю его слезам. Он никогда не любил Агуэро. Гвардиола хочет быть главным героем во всех командах, в которых находится.

На Серхио также претендовали «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Челси». Были варианты и в Италии.