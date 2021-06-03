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Отец Агуэро: «Гвардиола никогда не любил Серхио»

сегодня, 14:54

Отец форварда «Барселоны» Серхио Агуэро подверг критике наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу.

Я не верю его слезам. Он никогда не любил Агуэро. Гвардиола хочет быть главным героем во всех командах, в которых находится.

На Серхио также претендовали «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Челси». Были варианты и в Италии.

Недавно Агуэро сменил «Сити» на «Барселону». Последним матчем аргентинца за «горожан» стал проигранный финал ЛЧ против «Челси». Агуэро вышел на поле в концовке встречи.

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Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 16:10
Гвардиола всегда делает то, что выгодно для его бренда. Поэтому и слезы пустил. Ну, срывался раза два буквально на реальные эмоции, когда тренера "Уигана" лез побить в подтрибунке после вылета от команды третьего дивизиона из Кубка и судье тоже после поражения от "Ливерпуля" в ЛЧ навешать намеревался.
Ravshan878
Ravshan878 ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 15:59
Прямо уж детский сад.Отец за сына заступился. Интересно чем ответить Котовский из Испании.)
Klaus-S
Klaus-S
сегодня в 15:30
Детский сад какой то.. Почему должен любить Агуэро?
У Гвардиолы свои дети есть. )
Некоторые люди почему то думают что вокруг них крутится мир. И все им что то должны.
LOpp
LOpp
сегодня в 15:15
устроили тут ромашку...
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 15:13
Гвардиола любит только свою философию. Пора уже привыкнуть.

Feanor1993
Feanor1993
сегодня в 15:11
Гвардиола любит только деньги. И титулы, которые за эти деньги можно купить.)
Feanor1993
Feanor1993 ответ SHMEL258 (раскрыть)
сегодня в 15:10
Напитались каталонскими обычаями)
Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 15:07
Серхио Misses мира что ли любить.Такой большого дядьки отсутствует культур мультур.)))
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 15:05
Что за привычка, говорить плохо уже после ухода...
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 15:03
На то он и тренер
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