Чеферин: «„Реал“, „Барса“ и „Юве“ не покинули Суперлигу, но просятся в ЛЧ»

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о «Ювентусе», «Реале» и «Барселоне», которые так и не покинули проект Европейской Суперлиги.

Странно читать пресс-релизы о том, как всего три из многих тысяч клубов считают, что их план спасёт футбол, но кроме них он больше никому не нравится.

Санкции? Наш дисциплинарный комитет независим. Так что у меня нет доступа к этой информации. Я не знаю, когда будут введены санкции, какими они будут и будут ли вообще.

Мне кажется странным, когда клуб заявляет, что остаётся частью Суперлиги, а затем присылает письмо с просьбой о заявке в Лигу чемпионов. То есть вы являетесь частью Суперлиги, но играете в Лиге чемпионов? Довольно сложно понять их логику.

Очень трудно понять, чего они хотят. Если они говорят, что Суперлига существует, никто не мешает этим трём клубам играть в их Суперлиге. Но они говорят, что в то же время хотят играть и в Лиге чемпионов.