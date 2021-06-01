Чеферин: «„Реал“, „Барса“ и „Юве“ не покинули Суперлигу, но просятся в ЛЧ»

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о «Ювентусе», «Реале» и «Барселоне», которые так и не покинули проект Европейской Суперлиги.
Странно читать пресс-релизы о том, как всего три из многих тысяч клубов считают, что их план спасёт футбол, но кроме них он больше никому не нравится.
Санкции? Наш дисциплинарный комитет независим. Так что у меня нет доступа к этой информации. Я не знаю, когда будут введены санкции, какими они будут и будут ли вообще.
Мне кажется странным, когда клуб заявляет, что остаётся частью Суперлиги, а затем присылает письмо с просьбой о заявке в Лигу чемпионов. То есть вы являетесь частью Суперлиги, но играете в Лиге чемпионов? Довольно сложно понять их логику.
Очень трудно понять, чего они хотят. Если они говорят, что Суперлига существует, никто не мешает этим трём клубам играть в их Суперлиге. Но они говорят, что в то же время хотят играть и в Лиге чемпионов.
Ранее стало известно о том, что суд Евросоюза зарегистрировал иск основателей Суперлиги к ФИФА и УЕФА.
Как клубы могут покинуть то чего не существуют...??
Вместо того чтоб ждать когда эти действительно три великих клуба признают ошибочность своих действий - подумал бы что будет за ЛЧ без них....
Как борщ без свёклы....
Лишний раз посидел бы и подумал...почему в период именно его правления стал возможен раскол и поиск заработков клубов на стороне......чем сидеть и упиваться тем что фортануло....и клубы не разбежались от него по стихийносозданным турнирам....
Как клубы могут покинуть то чего не существуют...??
Вместо того чтоб ждать когда эти действительно три великих клуба признают ошибочность своих действий - подумал бы что будет за ЛЧ без них....
Как борщ без свёклы....
Лишний раз посидел бы и подумал...почему в период именно его правления стал возможен раскол и поиск заработков клубов на стороне......чем сидеть и упиваться тем что фортануло....и клубы не разбежались от него по стихийносозданным турнирам....