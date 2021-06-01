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Чеферин: «„Реал“, „Барса“ и „Юве“ не покинули Суперлигу, но просятся в ЛЧ»

сегодня, 03:36

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о «Ювентусе», «Реале» и «Барселоне», которые так и не покинули проект Европейской Суперлиги.

Странно читать пресс-релизы о том, как всего три из многих тысяч клубов считают, что их план спасёт футбол, но кроме них он больше никому не нравится.

Санкции? Наш дисциплинарный комитет независим. Так что у меня нет доступа к этой информации. Я не знаю, когда будут введены санкции, какими они будут и будут ли вообще.

Мне кажется странным, когда клуб заявляет, что остаётся частью Суперлиги, а затем присылает письмо с просьбой о заявке в Лигу чемпионов. То есть вы являетесь частью Суперлиги, но играете в Лиге чемпионов? Довольно сложно понять их логику.

Очень трудно понять, чего они хотят. Если они говорят, что Суперлига существует, никто не мешает этим трём клубам играть в их Суперлиге. Но они говорят, что в то же время хотят играть и в Лиге чемпионов.

Ранее стало известно о том, что суд Евросоюза зарегистрировал иск основателей Суперлиги к ФИФА и УЕФА.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:16
Чиферин прям фанат публичной экзекуции....
Как клубы могут покинуть то чего не существуют...??
Вместо того чтоб ждать когда эти действительно три великих клуба признают ошибочность своих действий - подумал бы что будет за ЛЧ без них....
Как борщ без свёклы....

Лишний раз посидел бы и подумал...почему в период именно его правления стал возможен раскол и поиск заработков клубов на стороне......чем сидеть и упиваться тем что фортануло....и клубы не разбежались от него по стихийносозданным турнирам....
112910415
112910415
сегодня в 07:01
с удовольствием добивает поверженных
beefs
beefs
сегодня в 06:38
Действительно, начудили так начудили...
ABir
ABir
сегодня в 06:01
Пришло время определиться
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:10
Мутят воду богатенькие.
ДСА
ДСА
сегодня в 04:35
Выбор у этих команд есть.
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