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В Сингапуре задержали подростка, который угрожал игроку «Брайтона»

сегодня, 12:46
Брайтон энд Хоув АльбионЛоготип футбольный клуб Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Сингапурский подросток, который угрожал убить футболиста «Брайтона» Нила Мопе, признал свою вину.

19-летний Дерек Нг Де Рен также угрожал убить членов семьи футболиста. Это случилось в июне прошлого года после матча «Брайтона» с «Арсеналом», за который болеет Дерек.

Утверждается, что сингапурец смотрел поединок в гостях у своей бабушки. Ему не понравился исход встречи, поэтому он создал анонимный аккаунт в Instagram и отправил несколько угроз Мопе. Игрок сильно испугался, не выходил из дома и направил жалобу в полицию.

В том поединке Мопе забил гол и нанес травму голкиперу «Арсенала» Бернду Лено.

В том же матче игрок «Арсенала» Гендузи насмехался над игроками соперников.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:12
Ладно хоть игрок испугался, не так обидно за задержание будет...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:04
Бывают в жизни огорчения.
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