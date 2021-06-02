В Сингапуре задержали подростка, который угрожал игроку «Брайтона»

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сегодня, 12:46

Сингапурский подросток, который угрожал убить футболиста «Брайтона» , признал свою вину.

19-летний Дерек Нг Де Рен также угрожал убить членов семьи футболиста. Это случилось в июне прошлого года после матча «Брайтона» с «Арсеналом», за который болеет Дерек.

Утверждается, что сингапурец смотрел поединок в гостях у своей бабушки. Ему не понравился исход встречи, поэтому он создал анонимный аккаунт в Instagram и отправил несколько угроз Мопе. Игрок сильно испугался, не выходил из дома и направил жалобу в полицию.

В том поединке Мопе забил гол и нанес травму голкиперу «Арсенала» Бернду Лено.

В том же матче игрок «Арсенала» Гендузи насмехался над игроками соперников.