В Сингапуре задержали подростка, который угрожал игроку «Брайтона»

Сингапурский подросток, который угрожал убить футболиста «Брайтона» Нила Мопе, признал свою вину.
19-летний Дерек Нг Де Рен также угрожал убить членов семьи футболиста. Это случилось в июне прошлого года после матча «Брайтона» с «Арсеналом», за который болеет Дерек.
Утверждается, что сингапурец смотрел поединок в гостях у своей бабушки. Ему не понравился исход встречи, поэтому он создал анонимный аккаунт в Instagram и отправил несколько угроз Мопе. Игрок сильно испугался, не выходил из дома и направил жалобу в полицию.
В том поединке Мопе забил гол и нанес травму голкиперу «Арсенала» Бернду Лено.
В том же матче игрок «Арсенала» Гендузи насмехался над игроками соперников.