Хави: «Я готовлюсь к тому, чтобы стать тренером „Барселоны“»

Бывший капитан «Барселоны» Хави, ныне работающий в «Аль-Садде», прокомментировал слухи о том, что он может возглавить каталонский клуб.

К счастью или к сожалению, я дважды отказал «Барселоне» из-за различных обстоятельств. Я чувствую себя более подготовленным, я открыт к предложению «Барсы». Я никого не обманываю. Я готовлюсь к тому, чтобы стать тренером «Барселоны», но я должен уважать Кумана, клубную легенду, у которого еще один год по контракту.