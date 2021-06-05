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Хави: «Я готовлюсь к тому, чтобы стать тренером „Барселоны“»

05 июня 2021, 12:58

Бывший капитан «Барселоны» Хави, ныне работающий в «Аль-Садде», прокомментировал слухи о том, что он может возглавить каталонский клуб.

К счастью или к сожалению, я дважды отказал «Барселоне» из-за различных обстоятельств. Я чувствую себя более подготовленным, я открыт к предложению «Барсы». Я никого не обманываю. Я готовлюсь к тому, чтобы стать тренером «Барселоны», но я должен уважать Кумана, клубную легенду, у которого еще один год по контракту.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:01
к тому и шло ... но сейчас готов ?!
Маг_тм
Маг_тм ответ Верг (раскрыть)
05 июня в 18:09
Да без месси это уже не команда
Верг
Верг
05 июня в 16:46
хави,не дурак, пока есть постаревший месси
,ноги его в барселоне не будет
Шуnя771
Шуnя771
05 июня в 13:50
Интересно посмотреть что из этого получиться.
ДАША Д
ДАША Д
05 июня в 13:37
Раз готов, значит скоро возглавит.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
05 июня в 13:14
Как карлик решит.
Меч Уоллеса
Меч Уоллеса
05 июня в 13:00
Очередной Пирло подъехал)))
Сидор новый
Сидор новый
05 июня в 12:59
Давай набивай себе "руку"...ждем в Барсе
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