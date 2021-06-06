У Кудряшова диагностировано повреждение икроножной мышцы

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вчера, 21:05

Сборная России сделала заявление по поводу травм игроков команды и .

Фёдор Кудряшов и Дмитрий Баринов прошли дообследование. У Дмитрия клинически значимых проблем со здоровьем нет. У Фёдора Кудряшова диагностировано повреждение икроножной мышцы – в ближайшие дни он пройдёт курс физиотерапевтического лечения. Окончательное решение об участии Кудряшова на Евро примут после оценки динамики стартовой терапии.

Кудряшов получил повреждение на разминке перед матчем против команды Болгарии. Баринов же травмировался в первом тайме этой встречи, он получил локтём по лицу.