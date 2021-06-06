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У Кудряшова диагностировано повреждение икроножной мышцы

вчера, 21:05

Сборная России сделала заявление по поводу травм игроков команды Фёдора Кудряшова и Дмитрия Баринова.

Фёдор Кудряшов и Дмитрий Баринов прошли дообследование. У Дмитрия клинически значимых проблем со здоровьем нет.

У Фёдора Кудряшова диагностировано повреждение икроножной мышцы – в ближайшие дни он пройдёт курс физиотерапевтического лечения. Окончательное решение об участии Кудряшова на Евро примут после оценки динамики стартовой терапии.

Кудряшов получил повреждение на разминке перед матчем против команды Болгарии. Баринов же травмировался в первом тайме этой встречи, он получил локтём по лицу.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:52
похоже, так и не сыграет
mihaluch
mihaluch
сегодня в 05:37
Надо подумать ещё над составом.
dalex83
dalex83
сегодня в 01:54
Если усач Евгеньева не вызовет покажет ,что Стас под рифму )
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:56
Наверное Кудря мимо Евро! Здоровья Фёдору!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:47
Любая травма - плохо. Но все же хорошо что есть возможность заменить парня. Хуже было бы если бы во время первой игры сломался, вот тогда было бы вдвойне обидно. Турнир то хоть и скоротечен, но выбор то у нас небогатый, каждая боевая единица на счету. Ждем вердикта врачей.
Всем здоровья.
beefs
beefs
вчера в 21:34
обидно потерять место в сборной накануне первых матчей...
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:07
Здоровья Федору
shlomo
shlomo
вчера в 21:06
Это серьезно.... здоровья и без последствий...
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